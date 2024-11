Flora González hace balance de su matrimonio: "Con mi chico he descubierto el amor sano, el amor tranquilo, el amor bien"

Flora González (39 años), conocida por ser la presentadora del tiempo en Informativos Telecinco, se ha convertido en una de las mujeres más cotizada de los photocalls en los últimos años. No hay uno al que falte. Si por algo se caracteriza la responsable del méteo en la televisión privada es de apoyar a los compañeros de profesión de la forma más cariñosa y discreta, en cada una de sus apariciones públicas.

Tras 14 años de relación, la presentadora se casaba con Carlos Dato al que conoció en 2004, en la residencia de estudiantes de su mejor amigo, cuando aún no se hacían ningún caso. Y, tras siete años de relación, se dieron el 'sí, quiero' el pasado 27 de agosto del 2022 en una preciosa ceremonia oficiada por el amigo común que les presentó.

EL ESPAÑOL ha entrevistado en exclusiva a Flora González, con la que coincidió en la presentación del musical Los Pilares de la Tierra, inspirado en la novela de Ken Follett, donde se ha sincerado sobre su matrimonio, sus nuevos proyectos personales y cómo ha sido su año, tras la pérdida de dos seres queridos.

¿En qué momento profesional se encuentra ahora mismo Flora González?

Estamos a tope, con todo lo que está pasando a nivel atmosférico, hemos tenido que dar mucha cobertura a una DANA muy catastrófica y muy trágica. Estamos en una época de muchos cambios. Mediaset está apostando mucho por El Tiempo y eso significa que cada vez tengo más hueco. A nivel profesional, sin parar, muy contenta.

Estamos en la presentación de un musical inspirado en una novela de Ken Follett, ¿se considera muy bibliófila?

Sí, yo leo muchísimo. Tengo un problema y es que como yo empiece un libro y me guste muchísimo, no quiero hacer nada más, no quiero ir a trabajar ni nada. Entonces, muchas veces, no empiezo un libro porque sé que me atrapa.

Flora González en el estreno del musical de 'Los pilares de la tierra'. Gtres

Después de este año un poco agridulce, ¿cómo se encuentra?

Bueno, tuve el fallecimiento de mi abuela, que era mayor. El fallecimiento de un tío, que sí que era más joven, y ha sido un susto, porque fue un infarto. Sí, ha sido un año duro. Pero, somos una familia muy numerosa, estamos muy unidos y cuando somos muchos, hay más posibilidades de que pasen este tipo de cosas. Pero, por lo demás, lo demás muy bien.

¿Cómo es su nueva vida de casada?

Pues es muy divertida. Es un poco igual que era, yo creo que si sobrevives al confinamiento, lo demás no tiene mérito. Yo con mi chico he descubierto, que no lo había descubierto hasta ahora, el amor sano, el amor tranquilo, el amor bien. Entonces, estamos muy bien desde que nos conocemos y casarnos ha sido por celebrar con nuestras familias y pegarnos unos bailes.

¿No ha tenido ningún problema con su marido en los últimos años?

Mira, nos conocimos. A la semana de conocernos nos fuimos 15 días a Tailandia de vacaciones y a la vuelta nos fuimos a vivir juntos, desde hace siete años y medio.

Flora González y su marido, Carlos Dato Instagram

En todos los años de relación, ¿han tenido alguna crisis?

Hemos tenido, como todas las parejas cuando se van a vivir juntos, que yo pienso que las cosas son de una manera y tú de otra. Pero, es que hay que discutir, además, yo como andaluza, soy muy acalorá. Hay que discutir, de hecho, él me dice 'me regañas mucho' y yo le digo 'el día que no te regañe, preocúpate'. Sí, yo soy muy gruñona.

Me ha contado que su familia es muy grande ¿qué tal se lleva con la familia?

Muy bien, muy bien. Mis hermanas están viviendo aquí en Madrid. Mis padres siguen en Jaén y vamos a verle siempre que podemos.

Siendo de Jaén, ¿echa de menos Andalucía?

Sí, la verdad. Mira, hace unos años me dieron un premio de la Junta de Andalucía, por trayectoria, y allí estaba el presidente y más gente y les dije que estaba genial ese premio pero, los andaluces, los que queremos no son premios, sino trabajar en Andalucía. Y bueno, mi madre me dijo que ya no venía conmigo a recoger nada más.

¿Se siente valorada, como mujer, dentro del sector en el que trabaja?

He tenido etapas. Cuando trabajaba en revistas me costaba mucho más tener el reconocimiento. La vida en una redacción de Vogue, por ejemplo, es muy dura. Pero, desde que estoy en la televisión, mucho. Y, en esta nueva etapa de Mediaset, mucho más, porque le han dado mucha importancia a informativos, al tiempo... En ese sentido, sí que siento que tengo el cariño y el respeto de mis compañeros y mis jefes.

Flora González en un acto público Gtres

Ahora que estamos acabando el año, ¿qué soñaría para el nuevo año 2025?

Pues me voy a mudar, me voy del centro de Madrid. Vivo aquí, pero ya el centro es para gente más joven y más marchosa. Nos vamos a las afueras, aquí vivo en 60 metros cuadrados y a poco que me vaya a una caja de zapatos, voy a mejorar.

¿Se marcha fuera del centro porque le apetece ampliar la familia después de casarse?

No, me mudo fuera del centro de Madrid porque hay una crisis de la vivienda brutal y mi casero quiere triplicar el alquiler y entonces, no estoy dispuesta a eso. Y, por eso, entiendo que son nuevos momentos y etapas. Además, nos vamos cerca de Mediaset, así que tendré que pasar menos tiempo en el metro.

Y en cuánto a la ampliación de familia ¿le apetece?

Bueno, ya veremos, a ver 2025 cómo se presenta. Yo estoy abierta a todo, a la vida lo que me dé y si es bueno mejor.