María Pombo revela que ha sido víctima de una estafa y alerta a sus seguidores: "Casi me roban todo lo que tengo"

En plena actualidad por el estreno de la tercera temporada de su documental, María Pombo (30 años) ha recurrido a sus stories de Instagram para denunciar públicamente que ha sido víctima de una estafa.

"Casi me estafan y me roban todo lo que tengo en mi número de cuenta", ha explicado la influencer en una serie de vídeos hechos por ella misma, en una suerte de Get ready with me, mientras terminaba de maquillarse. A continuación, ha comenzado a relatar cómo se dieron los hechos.

María Pombo estaba durmiendo a sus hijos cuando le llegó un presunto mensaje de la DGT que indicaba que debía pagar una multa. "Justo estoy esperando que me llegue una. Y dije: 'Ay, fenomenal'". La empresaria ha confesado que "estaba con el cerebro dormido" y que procedió a 'pagarla'.

Tras poner el número de su tarjeta y una serie de datos, María le dio a la opción de "pagar". Fue en ese momento cuando comenzó a sospechar que algo no estaba bien. La página la redirigió al banco, indicando que la multa era de 47,75 euros. "Dije: 'qué raro'. Se me empiezan a abrir los ojos y directamente llamo al banco", ha explicado la influencer.

María Pombo ha confesado que nada más contactar con su compañía pidió cancelar la tarjeta, aunque en un tono muy bajo para evitar que se enterase su marido, Pablo Castellano (37). "No sabéis la de veces que me ha avisado, 'por favor, no caigas en este tipo de estafas'. Y a parte de Pablo, mi hermana Lucía hace campaña en Instagram con el tema de las estafas. Lo tengo muy en mente", ha relatado la creadora de contenido.

Aunque en un primer momento no quería comentarle lo ocurrido a Pablo Castellano, María Pombo terminó por confesarle lo que estaba pasando. "No me salían las palabras. No podía decírselo. 'Gordi, que me han estafado'", le dijo la influencer a su marido.

María le contó la situación a Pablo y bloqueó todas sus tarjetas. En un momento de estrés y sin parar de llamar al banco, la influencer consiguió hablar con un operador. Por suerte, actuó con rapidez y todo quedó en un susto. "Os juro que no recuerdo la última vez que pasé miedo", ha confesado la empresaria, quien ha querido contar públicamente su experiencia para alertar a sus seguidores.

"Por favor, aprended de mí y no deis, jamás, ningún dato, si os llega cualquier mensaje", ha escrito junto a uno de sus vídeos. María Pombo, además, ha publicado el mensaje que le llegó en su momento para dejar constancia de "los indicios de estafa".

Cabe puntualizar que María Pombo no es la primera que vive una situación similar. Hace apenas unos días, Jesús Ortiz (74), padre de la reina Letizia (52), también era víctima de una estafa. "Afortunadamente, los chorizos digitales son mayoritariamente ignorantes en grado supino: esta madrugada me llegó un correo de la 'DGT', 'Ministerio del Interior', 'Gobierno de España', reclamando una deuda por multa de aparcamiento de 35 euros... Imposible ser más estúpidos", detalló el periodista en su cuenta de X.