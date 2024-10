Roxana, 'hija' de Mayra Gómez Kemp, revela las causas de la muerte de la presentadora: "Se cayó y se golpeó"

El pasado lunes, 15 de octubre, Roxana Berco, una de las hijastras de Mayra Gómez Kemp, aterrizaba en Madrid para resolver ciertas cuestiones relacionadas con la inesperada muerte de la presentadora. Entre ellas, su último adiós.

"Estoy tratando de resolver cómo hacer todo, cuando tenga algo que decirles, os juro que os los voy a decir para que todos puedan hacer lo que tengan que hacer, pero todavía no puedo porque no hay nada que decir", explicaba Roxana Berco ante las cámaras de Europa Press.

Apenas unas horas más tarde, Roxana aprovechaba de nuevo la cita con los medios para dar más detalles sobre la muerte de la presentadora el pasado domingo, 13 de octubre, al ser encontrada sin vida en su casa.

Mayra Gómez Kemp en una imagen de archivo. Gtres

"Todavía no podemos saber nada porque sabemos que se cayó, se golpeó y que eso fue la causa de la muerte, pero no tenemos lujo de detalles" ha confesado ante la prensa, asegurando que todavía quedan muchas cosas que gestionar, pero para eso "la hermana de Mayra tiene autorizarme a mí para que yo me encargue de todo".

En cuanto a la soledad con la que convivía Mayra, la joven explicaba que "ella sin mi papá siempre se sintió muy sola porque era su vida por supuesto que tanto su hermana como nosotros le dijimos que se viniera, pero no, ella era española y aquí la gente lo amaba".

Hay que recordar que cuando Mayra conoció al amor de su vida y futuro marido, Alberto Berco, el actor argentino ya tenía dos hijas fruto de una relación anterior con la también actriz Susana Campos, Viviana y Roxana.

Mayra habló en los programas de televisión sobre lo mal que llevaba la ausencia de su marido por lo que este había significado en su vida y el sentimiento de soledad que tenía desde su partida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roxana Berco (@roxanaberco)

Un día antes de su llegada a Madrid, Roxana se deshacía en palabras de cariño hacia Mayra Gómez Kemp con un emotivo post compartido en su perfil de Instagram. "Cuánta vida juntas. Te quiero siempre", escribía en sus redes sociales.

Cabe recordar que tanto Roxana como su hermana, Viviana, viven en Buenos Aires. Pero pese a la distancia, se mantuvieron muy unidas a la mítica presentadora de Un, dos, tres. Sobre todo, tras el fallecimiento de su padre, Alberto Berco, y la reciente caída que había sufrido Mayra.

De hecho, fueron Roxana y Viviana quienes dieron la voz de alarma tras no poder comunicarse con la actriz. Según informó el programa Fiesta, de Telecinco, ambas se encargaron de avisar a un conocido para que acudiera al domicilio de Mayra Gómez Kemp tras no tener noticias de ella.