La defensa de los Arrieta no se opondrá a que Daniel Sancho cumpla condena en España, pero exigen "perdón sincero"

La familia de Edwin Arrieta está satisfecha con la condena que se le impone a Daniel Sancho (30 años). Así lo ha reiterado en varias ocasiones Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de la víctima, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Madrid, a las 12 del mediodía, horas después de conocerse que al hijo de Rodolfo Sancho (49) se le sancionará con cadena perpetua.

Según el letrado, los familiares confían en que esta condena "haga reflexionar" a Daniel Sancho para "pedir perdón". De acuerdo con el abogado, no se opondrán a que el joven cocinero cumpla la pena en España, siempre que se sigan las leyes tailandesas.

Ospina ha querido dejar claro que la Justicia tailandesa reconoce que si cumple una pena mínima de ocho años en el país asiático, se pide "un perdón sincero" y se realiza el pago de la indemnización, de unos 106.000 euros, entonces se podrá hablar del proceso de cumplir la pena en España, algo a lo que familia "no se va a oponer".

La clave, ha insistido el abogado, será "el perdón sincero". Un gesto de arrepentimiento que hasta ahora, tal y como ha comentado el abogado, no han tenido por parte de Daniel Sancho.

"No se ha escuchado un perdón sincero, humano, a unos padres que no se despidieron de un hijo, ni a una hermana que no pudo decir adiós a su hermano", ha argumentado Juan Gonzalo Ospina. Si ocurriera, "diría que se puede hablar de un largo proceso para cumplir la pena en España", ha añadido el letrado. No obstante, el permiso se debe tramitar desde Tailandia una vez cumpla allí ocho años de prisión.

Aunque tiene conocimiento de que Daniel Sancho ha roto a llorar tras conocer que será condenado a cadena perpetua, Ospina ha asegurado que los familiares de la víctima "echan en falta el lado de humanidad". En esta línea, ha indicado que "hasta que no llegue un perdón real no le darán benevolencia en su recurso".

Sobre los próximos pasos que pretenden seguir los abogados de Daniel Sancho -recurrir la sentencia- el abogado de los Arrieta ha comentado que tienen conocimiento de ello, pero que la defensa tendría que entender que "la cultura tailandesa no ve con buenos ojos recurrir" cuando se ha llevado a cabo un proceso minucioso.

Daniel Sancho llega a la corte desde prisión para escuchar la sentencia. Efe

Durante la rueda de prensa, Juan Gonzalo Ospina también ha tenido algunas palabras hacia Silvia Bronchalo (49), la madre de Daniel. Ella, según el abogado de los Arrieta, habría sido la única en mostrar empatía con la familia de la víctima.

"Silvia Bronchalo tuvo un trato muy cortés y humano con nosotros. Empatizaba. Sufría como madre. Si hubiera existido más humanidad y se hubiera escuchado más a Silvia Bronchalo, tal vez no hubiéramos llegado hasta aquí", ha comentado Ospina casi al final de la rueda de prensa. "No tiene que ser nada fácil. Más en la situación que ella tiene con Daniel y con el padre de Daniel", ha añadido al respecto el abogado del caso.

Cabe recordar que la relación entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho no es buena y ha sido mucho más tensa desde que Daniel ingresó en prisión. Ella, incluso, demandó al actor por vejaciones, pero la causa fue archivada el pasado julio.

Será en los próximos días cuando los abogados de la familia Arrieta, así como el equipo legal que defiende a Daniel Sancho, reciban la sentencia. Tras la lectura de la misma, tal y como ha confirmado Juan Gonzalo Ospina, harán su propia valoración. No obstante, ha reiterado que, procesalmente, están "satisfechos y felices con la resolución judicial".