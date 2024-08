Las duras palabras que Alice Campello ha eliminado sobre las supuestas "fotos explícitas" de Álvaro Morata y otra mujer

Álvaro Morata (31 años) y Alice Campello (29) se han convertido en los protagonistas indiscutibles de la semana después de su mediática e inesperada ruptura. La pareja era una de las más queridas gracias a su demostración de amor constante y la bonita familia que habían formado juntos.

Hasta hace unos días, nada hacía presagiar lo que estaba por ocurrir. Todo estalló el pasado domingo, 11 de agosto, cuando los rumores de crisis empezaron a protagonizar la conversación en redes sociales. Fue la italiana la que no tardó en salir a negar todas aquellas especulaciones a través de su perfil de Instagram, donde respondió a aquellos que comentaron lo que estaba sucediendo.

Finalmente, todo explotó este pasado lunes, 12 de agosto, cuando el futbolista confirmó lo que durante horas había sido un secreto a voces: su relación estaba completamente rota. El único motivo que dieron para la citada separación fue "incomprensiones continuas que desgastan las cosas". Sin embargo, no han tardado en salir rumores de posibles terceras personas en la relación e incluso se ha llegado a publicar que habría unas supuestas "fotos explícitas" del capitán de la Selección Española con otra mujer. Ante esto, Alice Campello ha estallado.

Durante todo este pasado lunes, la empresaria e influencer ha utilizado su perfil de Instagram para responder a todas las especulaciones y dar, de primera mano, su versión de los hechos. Ahora ya no queda ni rastro de todas esas palabras, ya que ha decidido eliminar todo el contenido compartido en las últimas horas. EL ESPAÑOL ha podido recuperar uno de estos últimos stories en los que hablaba de la existencia de unas supuestas fotografías explícitas de Álvaro Morata con otra mujer.

"No me cansaré de repetir y jurar por todo lo que tengo que no hay faltas de respeto ni ninguna tercera persona. Si hubiera terceros no sacaría la cara tantas veces y nunca hablaría así de él. No se merece toda la basura que se dice", comienza la defensa de la empresaria en su perfil de Instagram, que ya ha sido eliminada.

Y continúa: "En una pareja puede haber mil dinámicas diferentes y no hace falta contarlo todo. Dejad de decir tonterías. No hay pruebas. Quiero enviar un mensaje de que todo el amor que has visto es verdadero y todavía existe, pero ahora necesitamos distancia y lamentablemente lo dijimos antes de lo que nos hubiese gustado. No hay terceros y nunca existieron evidencias de estas especulaciones", concluye el escrito.

En cada una de las publicaciones compartidas por ella, ha salido a defender al que hasta ahora era su marido y padre de sus cuatro hijos. Todo ello después de que un medio de comunicación asegurase que existían unas fotografías de esta supuesta infidelidad.

Al igual que ha ocurrido con los stories compartidos tanto por Álvaro Morata como por Alice Campello, ya no hay ni rastro de la noticia que afirmaba estas acusaciones. A última hora de este lunes, el futbolista del A. C. Milán pedía una rectificación pública ante la difusión de una "noticia falsa" y amenazaba con emprender acciones legales contra ellos.

Está por ver cuál es el siguiente paso de la expareja, pero por el momento ambos han decidido borrar todo el contenido compartido en un día tan complicado para ellos. Además, se han encargado de repetir que su prioridad absoluta es su familia, la crianza de sus cuatro hijos y que estos crezcan siendo felices.