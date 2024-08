20 años sin Sandra Domecq: la trágica vida de la primera mujer de Bertín Osborne y qué ha sido de sus cuatro hijas

Hay una fecha que quedará marcada para siempre en la vida de la familia Osborne Domecq. Este martes, 13 de agosto, se cumplen 20 años del fallecimiento de Sandra Domecq a causa de una leucemia contra la que estuvo luchando durante meses. Un día que promete ser doloroso para su familia, que cada año recuerda con emoción a su ser querido.

Siempre discreta con su vida, se crio en una familia que le permitió educarse de la mejor manera posible. Fue en la adolescencia cuando conocería a un jovencísimo Bertín Osborne (69 años), quien por aquel entonces era amigo de uno de sus hermanos y de quien vivió secretamente enamorado durante nueve años.

Finalmente, se casarían siendo muy jóvenes: ella tenía 22 años y él, 21. Tenían muy claro que sus caminos tenían que unirse de manera oficial y comenzar así una nueva vida juntos. Pero no todo fue tan bonito como parecía y las tragedias formaron parte de su matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Cristina Portillo Domecq (@anacristinapd)

La pareja se dio el 'sí, quiero' sabiendo que unos meses más tarde iban a dar la bienvenida a su primer hijo en común. Probablemente, el inesperado embarazo precipitase esos planes de boda a una edad tan temprana. Siempre se mostraron muy felices por la llegada del bebé. Christian, como le llamarían, nació con un grave problema en el hígado y murió un mes después de su nacimiento en brazos del artista. Un trance que no lograron superar y que marcaría la vida de ambos para siempre.

Sandra no tardó en volver a quedarse embarazada una vez estuvo recuperada y en 1979 nacería Alejandra (45), la hija mayor del matrimonio. Después de ella llegarían Eugenia (37) y Claudia (34), que nacería cuando la pareja ya estaba separada.

Una década antes de oficializar su divorcio, Bertín Osborne saltaría a la fama y se convertiría en uno de los artistas más populares del momento con éxitos como Buenas noches, señora o Amor mediterráneo. Pero todo este momento de auge profesional, también llegó con rumores de infidelidades y de que muchos le apodasen como mujeriego. Sandra era conocedora de las infidelidades de su marido y padre de sus dos hijas, pero sus creencias religiosas le impedían divorciarse. Finalmente, fue el cantante de rancheras en 1988 quien tomó la decisión, sin saber que juntos iban a dar la bienvenida a su hija Claudia.

Eugenia Osborne en una imagen junto a su madre.

La ya exmujer de Bertín Osborne rehizo su vida con el fotógrafo Fernando Portillo, con quien se casó en 1993. Fruto de este matrimonio, que tan solo duro tres años, nacería Ana Cristina Portillo Domecq (30). Pese al divorcio, y tras años de nula relación, el exmatrimonio volvió a retomar el contacto e iniciar una amistad. Sandra siempre enseñó a sus hijas el valor de la familia y de la unión, algo que todavía perdura 20 años después.

En 2003 le fue diagnosticada una leucemia agresiva. Sus seres queridos, incluidos sus dos exmaridos, se volcaron en ayudarle y apoyarle en uno de los momentos más difíciles. Finalmente, el 13 de agosto de 2004 falleció, demostrando ser un ejemplo de fuerza para todos.

La vida de sus hijas

Las cuatro hijas de Sandra Domecq en una imagen de archivo. Gtres

A pesar de su triste y doloroso fallecimiento, las cuatro hijas de Sandra han demostrado haber formado una piña que parece inquebrantable. Su gran lema "una para todas y todas para una" es la mejor herencia que les dejó y que todavía recuerdan a día de hoy.

"Sandra era una mujer espectacular, irrepetible. Una mujer 10 en todos los sentidos... Le pedí perdón, no una vez, sino mil veces. Me casé con 21 años y ella tenía 22, con esa edad no sabes nada. Si no hubiéramos casado con 34 seguramente seguiríamos juntos", aseguró Bertín en una reciente entrevista.

Las cuatro hijas de Domecq han conseguido fraguar su propio camino en lo profesional. En cuanto a Alejandra, es interiorista y asesora creativa, aunque parecía que su futuro iba a ir por otro camino. Es madre de tres hijos junto a Joaquín Buendía, con quien se casó en 2003 y enlace al que pudieron acudir sus dos progenitores. Recuerda con cariño aquellas tardes en las que la música invadía su casa y Alejandra soñaba en convertirse en una gran bailarina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA OSBORNE (@alejandra_osborne)

En cuanto a Eugenia, ella se decantó por la psicología. Actualmente, también ejerce como creadora de contenido gracias a los más de 200.000 seguidores que tiene en su perfil de Instagram. Se casó en 2007 con Juan Melgarejo, de quien se divorció en 2021 y tras formar una familia compuesta por tres hijos. Ahora parece haber recuperado la ilusión con Miguel Barreiro, con quien acaba de cumplir dos años de amor.

Claudia Osborne ejerce como coach y también ha escrito su propio libro Lo mejor de ti. La hija menor del exmatrimonio mantiene una relación con José Entrecanales, junto al que dio la bienvenida a su segundo hijo el pasado mes de enero.

Ana Cristina Portillo fue la que vivió el fallecimiento de su madre siendo solo una niña. Ha sido ella misma quien se ha encargado de relatar cómo la recuerda: "Me cuentan muchas cosas que yo no sé de ella. Siento que hoy en día la sigo conociendo a través de las historias que me cuentan otras personas que vivieron cerca de mi madre". Será el próximo 28 de septiembre cuando pase por el altar y se dé el 'sí, quiero' con Santiago Camacho tras siete años de noviazgo.