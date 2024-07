Las exclusivas vacaciones de Georgina y Cristiano Ronaldo en el Mar Rojo: así es su lujoso hotel a 12.500 euros la noche

Georgina Rodríguez (30 años) y Cristiano Ronaldo (39) han demostrado ser una de las parejas más sólidas de España. Juntos han conseguido formar una bonita familia de la que presumen siempre que tienen oportunidad. Sus redes sociales se han convertido en un álbum de fotos en el que compartir los momentos más especiales de su día a día.

Siempre que tienen oportunidad aprovechan para pasar tiempo juntos en destinos paradisíacos donde poder desconectar y mantenerse alejados de su ocupada vida. Unos días después de que Portugal cayese derrotado en la Eurocopa, la familia hizo las maletas para dirigirse hacia un destino privilegiado sólo al alcance de muy pocos.

Desde entonces, todos ellos han disfrutado de unos días a todo trapo en los que no han escatimado en gastos. Para ello, se han trasladado hasta las islas más exclusivas de Arabia Saudí. Desde hace un par de años, The Red Sea Project se ha convertido en la nueva meca del turismo de lujo y uno de los oasis de paz preferidos de la pareja.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez durante sus vacaciones. Instagram

No es la primera vez que se trasladan hasta la zona, lo que confirma que es uno de sus destinos favoritos para descansar y disfrutar de unas vacaciones de lujo. Este entorno privilegiado está formado por más de 90 islas naturales vírgenes, volcanes inactivos, desiertos y hasta 200 kilómetros de costa. En total son 14 los hoteles de lujo e hiperlujo de la zona. En concreto, Georgina y Cristiano han escogido The St. Regis Red Sea Resort.

Una de las características de esto resort es que cuenta con una playa privada de la que disfrutar del mar con la paz que necesitan. El precio de las habitaciones solo está al alcance de muy pocos. Tal y como apuntan desde la página web del alojamiento, una noche -teniendo en cuenta la gran familia que son- podría haberles costado hasta 12.500 euros y solo con desayuno incluido.

Estas dos últimas semanas de vacaciones las han pasado a caballo entre dos localizaciones diferentes del mismo complejo hotelero. Primero disfrutaron de una de las villas localizadas en primera línea de playa y después se trasladaron hasta un resort situado en medio del mar y con espectaculares vistas del atardecer.

Instalaciones del hotel en el que se han hospedado.

En concreto, la familia se hospedó en la Villa Coral. Para acceder hasta esta ubicación, Georgina y Cristiano optaron por las bicicletas como medio de transporte. Una habitación que cuenta con una piscina propia y que tiene un precio de 4.000 euros la noche.

A pesar de estar de vacaciones, la pareja ha continuado ejercitándose en el gimnasio del complejo. De hecho, uno de los vídeos compartidos por ambos, donde aparecen haciendo estiramientos en una sauna, no tardaron en viralizarse en redes sociales. También han degustado la mejor gastronomía que ofrece tanto el entorno como el resort, han aprovechado los rayos de sol y han recargado las pilas para afrontar los nuevos comienzos.

Aunque estas vacaciones las han disfrutado a caballo de estas dos villas, también han alquilado un espectacular yate con el que pasar el día en altamar. Cabe recordar que el futbolista luso ya cuenta con un yate que adquirió por seis millones de euros hace unos años, pero en el que han pasado unas horas no es de su propiedad.

Las vacaciones de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

La modelo y el deportista han permanecido en este entorno único y privilegiado más de semana y media, tiempo en el que no han cesado las publicaciones: al principio, sin dar detalles de la ubicación; y ya después especificando la zona, pero no el lugar concreto. Desde que se mudaron a Arabia Saudí tras el fichaje de Cristiano por el Al-Nassr, la pareja no ha dejado de descubrir las maravillas del país y todos los rincones que esconde. Junto a ellos, también han pasado unos días de vacaciones sus íntimos amigos Edu Aguirre y Miguel Paixao.