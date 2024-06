Claudia, la hija mayor de Raquel Revuelta, anuncia que se casa con su pareja, Vicen: "No puedo ser más afortunada"

Una felicísima noticia ha llegado al seno de la familia Jiménez Revuelta. Cuatro años después del doloroso fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Jiménez, a los 55 años, tras no superar una operación de corazón, Claudia Ula (29 años), la hija de la presentadora Raquel Revuelta (56), tiene una importante razón para festejar. Así lo ha compartido la joven a través de sus redes: se casa con su novio, un joven llamado Vicente Benítez.

Eso sí, todos le llaman Vicen. "Vicen quería hacerlo en la playa, porque sabe que aquí estás tú, porque te conoce y te admira, porque te quiere y me quiere. Sé que me lo enviaste de nuevo, para que me cuidase como seguro que tú lo habrías hecho. No puedo ser más afortunada ni más feliz. Te quiero", posteó Claudia, en una carta dirigida a su malogrado padre, aunque ella no lo menciona directamente.

La pareja, como no podía ser de otro modo, está excelsa y viviendo esta etapa de su vida con gran alegría. Hace unas horas, la hija de Revuelta ha vuelto a presumir de anillo en sus redes. "El email que he recibido hoy me ha alegrado el día. Trujillo de luna de miel tampoco está tan mal", ha escrito Ula, junto a varias imágenes al lado de su razón de amor y una prueba del correo electrónico que ha recibido por parte de él.

El email que le ha enviado su prometido a Claudia, y que tanto alborozo le ha supuesto, reza así: "Clau -como la conoce su entorno más próximo-, en envío una primera estimación de costes de la boda. Lo vamos perfilando, pero creo que es una buena estimación de momento. Si no quieres ir de viaje de novios a Trujillo, va a haber que ir bajando. Vicen".

Pocos, casi ninguno, son los datos que se conocen de Vicente Benítez, pues tiene sus redes sociales cerradas, completamente blindadas, y tampoco se puede leer nada en la biografía. Tan sólo se limita a poner su nombre y una imagen de perfil. Hay que puntualizar que Claudia es una joven muy discreta que siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de los medios de comunicación.

Esta relación, eso sí, cuenta con el beneplácito absoluto de Raquel Revuelta. El pasado 21 de abril su hija publicó un vídeo en el que le enseñaba la alianza de boda a su progenitora, quien, tras unos segundos de shock, se emociona hasta la lágrima y abraza fuertemente a su primogénita.

"El día más emocionante de mi vida", escribió Claudia en el post que acompañó de un hilo musical que interpretaba el tema Chiquitita de Abba. Aunque no se conoce la fecha en la que se producirá el enlace, ya ha comenzado la cuenta atrás para que la que fuera Miss España en 1989 vea a su hija vestida de blanco.

La tragedia familiar

El 13 de febrero de 2020 será una fecha imposible de olvidar para la familia Jiménez Revuelta. El exmarido de Raquel Revuelta, el conocido empresario Miguel Ángel Jiménez, fallecía a los 55 años al no poder superar una operación de corazón a la que se sometió.

El empresario ingresaba para someterse a una intervención en la que se le iba a colocar una válvula, pero finalmente sucedió la tragedia. Un duro mazazo para todo el círculo cercano de este conocido y querido empresario sevillano. Miguel Ángel Jiménez saltó a las páginas de la prensa del corazón por su largo matrimonio de 15 años con la modelo Raquel Revuelta.

Claudia junto a su padre, Miguel Ángel Jiménez.

Comenzaron a salir en 1992 y su boda fue en septiembre de 1994. La pareja estuvo casada hasta el año 2009 cuando decidieron tomar caminos separados. Durante su relación nacieron sus tres hijos, Claudia, Nicolás y Miguel Ángel. Cuando se cumplieron dos años del deceso, su hija Claudia le escribió una dura y emotiva carta a través de sus redes sociales.

Una misiva dedicada, según sus propias palabras, al "mejor padre del mundo mundial", en la que escribía que llevaba "dos años mandando todos mis besos al cielo".

"No me he pasado por aquí desde hace unos días, y quizás no tendría que escribir esto, ni siquiera sé aún si me gusta hacerlo, pero me sirve de terapia. Escribir siempre me ha resultado más fácil que hablar. Y puede que alguien se sienta identificado y le alivie saber que además de las vidas perfectas que mostramos por estos lares, también son vidas imperfectas, humanas", comenzó el escrito Claudia.

En ese punto, rememoró los mejores momentos vividos junto a su padre y sus charlas diarias: "Todos los días recuerdo cosas bonitas que hacía contigo. Recuerdo cómo íbamos adaptándonos, aceptándonos y acercándonos el uno al otro a medida que iba pasando el tiempo. Las charlas diarias, las llamadas de teléfono de 3 minutos en los trayectos".

Claudia es la hija más mediática del matrimonio, pues en 2016 participó en la cuarta edición de La Voz como aspirante del equipo de Melendi (45), aunque no logró superar la fase de batallas. Además, ha seguido los pasos de su madre, trabajando como modelo en las pasarelas de Simof en varias ocasiones.