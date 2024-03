María Patiño: "Sé que María del Monte está fatal y se merece ser feliz. Antonio Tejado es un cobarde"

Este pasado jueves, 14 de marzo, tuvieron lugar en el flamante Gran Teatro de Príncipe Pío los Premios Ídolo, galardones organizados por Dulceida (34 años) con el objetivo de reconocer la trayectoria y el talento de numerosos influencers a nivel nacional.

Varios rostros conocidos se hicieron con el trofeo y se alzaron como premiados de la gala. Algunos como Inés Hernand (31), Lola Lolita (21), Violeta Mangriñán (30), IlloJuan (29), Peldaynos (25) y YoSoyPlex (22), entre otros.

Asimismo, personajes del mundo del corazón también desfilaron por la alfombra roja -en la que estuvo presente EL ESPAÑOL- y asistieron a la entrega de premios. Algunos como Kiko Matamoros (67), Belén Esteban (50), Mario Vaquerizo (49) y Anabel Pantoja (37). María Patiño (52) fue otra de ellas.

María Patiño y Belén Esteban, este 14 de marzo, en los Ídolo.

La periodista se personó con un vestido rosa escotado con detalles en el pecho en forma de corona y una rebeca negra. Así, este periódico dialogó con ella sobre las redes sociales y su futuro profesional.

También abordó el estado de salud de Terelu Campos (58) tras enfrentarse a una severa neumonía, y ahondó especialmente en el caso de Antonio Tejado y su presunta implicación en el robo a la casa de su tía, María del Monte (61), en agosto de 2023.

Ha sido este mismo viernes, 15 de marzo, cuando el excolaborador de Telecinco ha declarado voluntariamente ante el juez y se ha declarado inocente, negando así cada una de las acusaciones recogidas en el informe de la Guardia Civil. También ha subrayado: "Estoy convencido de que mi tía sabe que yo no tengo nada que ver".

María, ¿qué opina del caso de Antonio Tejado?

Tengo la sensación de que Antonio ha sido un bocón. Creo que se ha ido de la lengua y que su estilo de vida le ha llevado a relacionarse con gente no adecuada.

¿Cree que está implicado en el robo a su tía?

Me cuesta creer que lo haya hecho de manera intencionada, porque es un cobarde, y yo le conozco bastante. Pero, de todas formas, lleva tiempo sin dedicarse al mundo de la televisión, por lo que tampoco es un tema que controle a la perfección.

¿Cómo se encuentra María del Monte?

María lo está pasando súper mal y se merece ser feliz de una vez, porque además, ella ha intentado estar bien desde que murió su madre en 2021. Y, a diferencia de Isabel Pantoja, ella no lo ha ido proclamando a los cuatro vientos.

¿Ha hablado con Terelu Campos después de que fuera ingresada en la Fundación Jiménez Díaz a causa de su bache de salud?

Sí. Terelu está en casa y me ha dicho que la medicación le está haciendo efecto y que está más tranquila.

María Patiño, este 14 de marzo.

En cuanto a su futuro laboral, ¿le han llegado ofertas de otras cadenas de televisión?

Las ofertas profesionales que he llegado a tener no las quiero hacer públicas todavía, pero sí que ha habido alguien que ha descolgado el teléfono para ofrecerme cosas.

También hay un rumor extendido de que Netflix podría convertir el reality Sálvese quien pueda en una emisión en directo.

Eso lo he leído, pero a mí no me han dicho nada. De todas formas, si lo supiera, no estaría autorizada a decirlo.

Si tuviera que dedicarse exclusivamente a las redes sociales, ¿a qué sector se dedicaría? ¿Moda, belleza, gastronomía, conciencia social...?

Yo no valgo para las redes sociales, cada vez que tengo que ir a un photocall me muero. Por ese motivo casi no voy a ningún acto, porque soy súper tímida y lo paso fatal.