La familia que arropa a Helena Resano, ingresada en el hospital: su marido desde hace 24 años y sus dos hijos

Helena Resano (50 años) ha preocupado a sus seguidores y a la audiencia de laSexta tras revelar que está ingresada en el hospital. La periodista atraviesa un bache de salud que la mantiene alejada del trabajo. En este momento difícil y de incertidumbre recibe el cariño y apoyo de sus followers, pero sobre todo de su familia.

La comunicadora lleva casi la mitad de su vida casada con Aitor Aristegui, su "mejor compañero de viaje", tal y como expresaba ella misma el pasado octubre, con motivo de su aniversario. "Hace 24 años te dije sí. Y hoy te lo volvería a decir. Sobre todo sabiendo que la vida contigo sería así: llena de risas, llena de complicidad", escribía Helena Resano sobre su marido, quien ha trabajado como realizador de televisión.

Entonces, la periodista definía a Aitor como la persona "capaz" de sacarle "los nubarrones de la cabeza" con sólo mirarla. "Siempre consigues que salga de casa con la sonrisa pintada. Con las ganas de comerme el mundo", expresaba Helena Resano, quien también ha recibido halagos públicos por parte de su marido. En diciembre de 2023, fue él quien le dedicó un cariñoso mensaje en su perfil de X (anterior Twitter): "27 años del primer beso. Si lloras, lloro contigo. Si ríes, río contigo. Toda una vida, pero siempre, siempre contigo".

La foto que ha compartido Helena Resano desde el hospital. Instagram

Helena Resano y Aitor Aristegui se conocieron en 1996 cuando ambos trabajaban en Telecinco. Tres años más tarde, se dieron el sí, quiero. Fruto de su matrimonio, tienen dos hijos: Emma (21) y Pablo (16).

La mayor vive en Nueva York desde el pasado mes de febrero. Consiguió una beca y trabaja en el hospital Monte Sinaí, donde investiga el cáncer de hígado. Fue la propia Helena quien la acompañó durante los primeros días de esta ilusionante etapa. El segundo, Pablo, es estudiante de Bachillerato.

Fue este pasado miércoles, 13 de marzo, cuando Helena Resano compartió en sus stories de Instagram que está ingresada en el hospital. "El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes. Aquí estoy desde el lunes", escribió sin entrar en más detalles sobre lo que le ocurre. "Agradecida a los médicos y sanitarios que están haciendo todo por encontrar respuestas", añadió junto a una fotografía desde el hospital.

Debido a su estado de salud, del que no se conocen detalles, Helena Resano no ha podido acudir a los platos de laSexta donde presenta el Informativo de las 14:00 horas. Cabe recordar que llegó a la cadena en 2006, precedente de TVE, donde se encargó de reemplazar a Letizia Ortiz (51).

Helena y la boda de Letizia

Helena Resano fue la elegida para sustituir a la reina Letizia al frente de la segunda edición del telediario cuando se anunció su compromiso matrimonial con Felipe VI (56). Aquel momento se mantiene vivo en sus recuerdos, tal y como relataba a EL ESPAÑOL cuando se cumplían 20 años del anuncio de boda de los Reyes.

"Durante todo el día varios compañeros de otros medios me habían escrito preguntándome si íbamos a anunciar el compromiso y cuándo. Alguien incluso me preguntó si nos íbamos a ir a comer. Le contesté que sí, porque cuando terminamos el Informativo de mediodía, en la redacción no sabíamos nada ni había ni una sola pista de que eso fuera a ocurrir. No llegué a entrar en mi casa: una llamada de la redacción me pedía que volviera corriendo al Pirulí. En aquel momento pensé en todos esos compañeros con los que había hablado y que, por mucho que les explicara esto, nunca me iban a creer", contó Helena Resano a este periódico.

Helena Resano junto a la reina Letizia. Imagen de enero de 2016. Gtres

"Cuando llegué a la redacción los pocos que estábamos sabíamos lo justo. Me pidieron que bajara al plató, que esperara a que saliera el comunicado por la impresora que teníamos pegada a la silla de los presentadores y que, cuando saliera 'limítate a leerlo tal cual, no añadas nada más'. Me bajé con un botellín de agua que me bebí durante esos eternos minutos de espera. Pedí un segundo botellín, tenía la boca seca. Era consciente de que ese comunicado cambiaría la vida de mi hasta entonces compañera de redacción. La impresora empezó a funcionar y por pinganillo me dijeron un simple '¡Prevenida!'. Lo demás es historia".

Aunque apenas convivieron en la redacción, no han perdido el contacto y han coincidido en varias ocasiones. "Ella siempre me pregunta cómo estoy, pregunta por mis hijos...", comentó en una entrevista con Vanity Fair. "Una vez vino de visita oficial a laSexta y ella no conocía a mi marido, así que como él trabajaba allí me preguntó: '¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Aitor?', porque tenía curiosidad por conocerle", comentó Helena Resano como anécdota.