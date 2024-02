La curiosa historia de amor de María Bas y Mark Dasousa, el dúo Nebulossa creador de la polémica canción 'Zorra'

Este pasado sábado, 3 de febrero, el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm fue el escenario ideal para celebrar la ansiada final del Benidorm Fest, el festival del que, finalmente, sale elegido el artista que representará a España en Eurovisión 2024.

El primer puesto se lo llevó Nebulossa gracias a su tema Zorra, una victoria que hasta minutos antes de conocer el nombre del vencedor estaba en duda, ya que su otro gran contrincante, St. Pedro (28 años), se encontraba a la cabeza en las semifinales. Finalmente, el dúo formado por María Bas (55) y Mark Dasousa (47) consiguió 156 puntos, mientras que el canario se quedó en 139.

El grupo musical ha desatado la polémica. Rostros conocidos que van desde Pedro Sánchez (51) y la defensa de su canción, a diversos personajes a favor del feminismo que la tachan de misógina y machista, han reaccionado al tema. Está claro que ambos seguirán dando de qué hablar hasta el mes de mayo, sobre todo entre el día 7 y el 11, fecha en la que se celebrará la LXVIII edición del Festival de la Canción de Eurovisión en el Malmö Arena de la ciudad de Malmö, Suecia, y a donde se desplazarán los dos para luchar por los primeros puestos.

Ahora, Bas y Dasousa se han convertido en los protagonistas indiscutibles en el actual panorama nacional y darán el salto al sector internacional. Pero ¿quiénes son? ¿Cuánto tiempo llevan en la industria? ¿Cuándo saltaron a la fama? ¿Qué hay detrás de Nebulossa? ¿De qué se conocen? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen.

Amor, familia y negocios

Tanto María como Mark nacieron en Ondara, municipio de la Marina Alta, provincia de Alicante y, aunque les separen ocho años, su vínculo surgió cuando apenas eran unos críos, y de la forma más surrealista y curiosa posible. Ella era su niñera. "Ella me cuidaba de pequeño. Vamos, que me lié con mi canguro", confesaba Dasousa en el video de presentación del certamen.

El amor surgió entre los dos y ya acumulan 20 años siendo marido y mujer y dos hijos en común, María (23) y Neo (11), quienes están muy orgullosos de sus padres. La artista confesó a El Mundo que la relación paternofilial no podía ser mejor, tanto que la joven no duda en invitar a su madre a salir con ella y sus amigos. "Mi hija me dice que me debería ir más con ella de fiesta. Y eso es muy raro, ¿eh?", reveló al periódico.

Una estrecha relación que también queda reflejada con el pequeño de la familia. "Yo le digo a mi hijo 'si llevo el pelo así, de colores, y te llevo al cole, ¿te molesta?', porque yo recuerdo que mi madre era muy llamativa cuando yo era pequeño y me imponía. Mi hijo me dice 'no, no, que está bien. ¡Súbete más el pelo!'", señaló Mark.

Durante estos años han crecido, madurado, y aprendido de la música juntos. Su conexión sentimental traspasó las barreras y también decidieron unirse en lo profesional. Mientras la música formaba parte de su día a día, tenían que buscarse la vida de alguna forma, y dejaron en un segundo plano su pasión para abrir un negocio: María regenta un centro de estética y spa ubicado en el pequeño municipio que le vio nacer, en el cual, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas viven 7.000 personas. "Es herencia de mi madre y ahora mi hija heredará el puesto", subrayó la artista a EL ESPAÑOL.

Bas comparte otro negocio junto a su marido: Atomic Studio, un estudio de grabación que abrió sus puertas hace 21 años. "Nuestro hijo es todavía demasiado pequeño para heredar un estudio de grabación, que tampoco sé si le interesa. Pero, bueno, tenemos amigos colaboradores cerca de Atomic Studio que nos echarán una mano y seguiremos atendiendo a todos los amigos que pasan por allí", apuntó Dasousa a este medio.

Pero la gran vocación de María era la música. Ella se enamoró de la misma cuando era pequeña, ya que "le gustaba la ópera y la cantaba en casa. Además, siempre ha estado muy vinculada a la música de los 80", subrayaba el artista, asegurando que es una de las cosas que tienen en común.

María decidió arriesgarse y, en 2018, creó el grupo Nebulossa junto al apoyo incondicional de su marido, a la vez que compaginaban su vida a caballo entre los materiales estéticos y los micrófonos. "Un día me dijo que quería hacer un proyecto musical con canciones que escuchaba cuando era joven y esto nos ha llevado hasta aquí", desveló Mark a RTVE.

Dos años más tarde lanzaron La Colmena, su primer single, y meses después, en 2021, vio la luz su primer álbum de estudio, Poliédrica de mí. Uno de sus sencillos, Glam, fue escogido como Mejor Canción del 2021 por Indie Cool. "Para mí es un placer poder acompañarla en un camino tan importante para ella después de 20 años como pareja. Pese a que yo no estoy en el foco de atención, estoy disfrutando muchísimo poder contribuir a hacer feliz a mi gran amor", apuntaba el cantante.

Ahora que sus nombres empiezan a dar la vuelta al mundo, el matrimonio hace frente a su nueva etapa como dúo musical, a su vida privada, su relación y a sus dos hijos, su gran alegría.

