Nebulossa, sobre el polémico 'Zorra': "Vamos a llevar este mensaje hasta el final de las consecuencias"

Mary: Para nada. Estamos tratando de asimilarlo. Nuestros compañeros y compañeras llevaban grandes apuestas y nosotros ya estábamos súper agradecidas con este mensaje. La gente había acogido la canción, se había hecho viral y pensábamos en irnos este domingo a casa con nuestros hijos y nuestra perra y mira, de repente otra vez con entrevistas, que es lo que más me gusta (risas).

Mark: Para nosotros es importante que se entienda y se va a entender porque la música es un lenguaje universal y nuestra imagen no da lugar a dudas.

Mark: La canción es un mensaje de verdad. Es parte de un proceso que ha vivido Mary de sacar de dentro todo lo que tenía. Nosotros no pretendíamos hacer un himno de nada. Simplemente era una cosa personal. La sorpresa ha sido que la gente se ha apropiado de la canción y nosotros vamos a llevar el mensaje tal cual lo habéis visto. No hay nada que cambiar en ese sentido.

Mary: Es un orgullo. Sobre todo porque no pensábamos que pasase esto.

Mary, antes de Benidorm decías que no querías pensar en Malmö. ¿Y ahora?

Mary: Soy una persona que me gustan los retos. Soy muy perfeccionista y me prepararé todo lo mejor que pueda para que sea algo digno y siempre que se pueda todo mejorar, pues irá mejor.

Mark. No era una posibilidad real en nuestra cabeza. Aparte de que tampoco queríamos crearnos una necesidad. Nos seleccionaron y creíamos que nos eliminarían en la semifinal y tampoco iba a pasar nada. Pasamos, hemos ganado y tampoco va a pasar nada. Nosotros tenemos nuestra vida y vamos a seguir así. Esto nos va a afectar personalmente, obviamente, pero se puede gestionar. Intentaremos gestionarlo bien y si no, pues levantaremos el pie del acelerador.

Mary: No llegamos a pensar nunca que podíamos llegar a esto. La intención era pasar a la final y quedar bien. Con ser los primeros de la semifinal ya estábamos súper agradecidas. Y en mi caso yo no quería pensar en Malmö. Quería disfrutar de la final porque en la semifinal estás más tenso.

Mary: Pues yo creo que llevar el mensaje en sí ya es algo bonito. Expectativa es lo que he dicho: hay que hacer una actuación que llegue a todo el mundo, que lo sienta. Con eso es suficiente. Evidentemente quieres que tu puesta en escena sea bonita, grande y que te salga todo bien. Pero el mensaje yo creo que es lo más importante.

María: No me imaginaba que esto fuera a llegar a dónde ha llegado. Es algo muy grande. Mi sueño era darme a conocer, llevar nuestra propuesta a todas las personas. Los artistas siempre queremos que se reconozca nuestro trabajo, esa era nuestra fantasía y nuestra ilusión.

Mary: No, de momento no teníamos nada de eso. Aún estamos asimilando todo esto. Estábamos preparando los conciertos. Eso es lo que me da un poco así de pena porque vamos a tener que prepararnos fuerte para todo lo que lo que viene.