Juan de Val, sin pelos en la lengua sobre la elección de Nebulossa y 'Zorra' para ir a Eurovisión 2024 en 'La Roca'

No iba a haber dudas de que la victoria de Nebulossa y su Zorra iba a ser el tema del que se hablaría todo este domingo 4 de febrero. Con la final del Benidorm Fest aún en la mente del público (y triunfando en audiencias al ser lo más visto del prime time de este pasado sábado día 3), era lógico que sería uno de los temas que se ha abordado en La Roca, el magacín de sobremesa presentado por Nuria Roca. Por supuesto, no podía faltar la reacción de Juan del Val a la canción que representará a España en Malmö.

Nuria Roca fue la primera en opinar sobre la canción compuesto por María Bas y Mark Dasousa, quienes son también son parte del dúo Nebulossa. La presentadora no dudó en confesar que, tras escuchar el tema, le había “encantado”. “Yo he escuchado la canción... No he seguido el Benidorm Fest porque no soy muy fan, pero he escuchado el tema y me encanta. ¡Me gusta!”, compartía la periodista, dando así paso al resto de colaboradores.

Con la mayor parte de los tertulianos mostrando su entusiasmo, como Berni Barrachina, quien se declaraba “fan de todo el movimiento eurovisivo”. “Me encanta posicionarme en este tipo de eventos”, agregaba. Juan del Vale ironizó, declarándose “también fan” del certamen. “Juan, así no se puede venir. Toda España está hablando de Zorra”, le regañaba Marta Critikian, quien consideraba que podía “quedar en buen lugar”.

“El público estaba entregadísimo”, agregaba Nacho García, para después Marta Critikian comentando que, en Benidorm, se agotaron las existencias de las orejas de zorra. “Fue como con el papel higiénico con la pandemia”, comentaba en tono divertido. Ahora bien, a pesar del entusiasmo que había en los sofás del magacín dominical, Juan del Val bajó un poco el volumen.

“He escuchado a la cantante [María Bas] y decía que era una canción necesaria. A ver…”, comenzaba el autor de Bocabesada. “La canción tiene un significado. Es un himno, es la que tiene más mensaje alrededor”, defendía Nacho García. Del Val consideraba que la reivindicación del tema “es un poco antiguo”. “Es algo de los 80, ¿no?”, expresaba. “Bueno, es una canción de liberación, de cómo una mujer de 50 años reivindica su libertad”, señalaba Barrachina.

'La Roca'.

Marta Critikian comparó la reivindicación de Zorra con la que tenía Rigoberta Bandini en Ay, mamá. “Bueno, no compares”, expresaba Nuria Roca, para que después la colabora del programa recordarse que ha sido el dúo el que se ha proclamado “heredero” de la esencia de la canción de la artista barcelonesa. “Buscan ser dignos herederos de lo que comenzó Rigoberta Bandini en su momento”, compartía Critikian.

“Igual, estamos perdiendo un poco la esencia. Yo cuando pienso en Eurovisión, pienso en canciones. Da un poco más igual el mensaje, ¿no?”, opinaba la periodista. “Claro, en Eurovisión piensa en ABBA, en algo más festivalero”, agregaba Critikian. “El mensaje importa en Eurovisión”, defendía Barrachina, recordando las dos últimas victorias de Ucrania en el certamen.

Barrachina consideraba Zorra un buen tema, pero ponían en duda que lograse un buen puesto en Eurovisión. Juan del Val apoyaba esta parte, que es una canción que será un éxito en listas y en discotecas. “’Soy una zorra' se va a cantar en una fiesta todo el rato. Va de eso”, expresaba. Tras ello, la presentadora dio paso a otros temas de actualidad del día.

