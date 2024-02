La España más 'Zorra': Nebulossa gana el Benidorm Fest e irá a Eurovisión con un himno feminista

Final de máxima tensión este sábado en el Benidorm Fest. El jurado no quiso mojarse y, después de hacer que empatasen Nebulossa y St. Pedro, fue el público y el voto demoscópico los que decidieron que el dúo valenciano sea nuestro próximo representante en el Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo en Malmö (Suecia) con un auténtico himno feminista.

Tanto Nebulossa como St. Pedro obtuvieron 86 puntos del jurado, lo que dejaba la decisión final en manos del voto popular. El voto demoscópico bajó al canario hasta la cuarta posición (28) y a los valencianos a la tercera (30), lo que llevaba al televoto a ser decisivo. St. Pedro fue quinto (25) y Nebulossa ganó (40).

Nebulossa sumó así 156 puntos, 17 más que St. Pedro (139) y 28 más que Angy Fernández (128), que fue tercera. Jorge González fue cuarto (124), Almácor quinto (99), María Pelae sexta (86), Sofía Coll penúltima (73) y Miss Caffeína últimos (59). El grupo madrileño fue último tanto para el jurado como para el televoto y voto demoscópico.

['Zorra', de Nebulossa, el himno intergeneracional del Benidorm Fest : "Se nos han cerrado puertas por la edad"]

"Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra Si alargo y se me hace de día Soy más zorra todavía", dice esta canción que llegaba ya a Benidorm como la más viral de todas las propuestas con más de 1,4 millones de escuchas en plataformas digitales.

De ahí que no fuese nada extraño que el Palau D'Esport L'Illa de Benidorm se volcara con la canción gritando "¡Zorra!" a pleno pulmón, incluidos los miembros del jurado, sobre todo su presidenta, Beatriz Luengo, que se dejó llevar por la emoción del momento.

Es aquí donde surge la duda de si un jurado profesional puede estar dentro de un estadio donde puede dejarse llevar por la emoción del momento o, si por el contrario, debería estar aislado en una sala para que sus votaciones no esté de alguna forma 'contaminadas'.

'Zorra', de Nebulossa, representará a España en Eurovisión Juan M. Fdez

"Es un mensaje muy directo, muy empoderador", explicaba días antes a BLUPER la vocalista del dúo, María Blas, a quien su marido y compañero Mark Dasousa quiso ceder todo el protagonismo cuando Blanca Paloma le dio el micrófono de bronce del Benidorm Fest.

No es el único mensaje que mandan con su canción. Y es que, con 55 y 47 años respectivamente, su selección como representantes en Eurovisión también demuestra que nunca es tarde para cumplir sueños. "Para nosotras estar aquí es un premio real. Nuestra edad ha afectado en otras ocasiones a que te cierren la puerta", afirmaba Blas, que siempre utiliza el femenino para hablar de su dúo.

A pesar de ello, en la puesta en escena aparecen dos bailarines, lo que ha acarreado al dúo críticas en redes sociales. En este sentido, Dasousa explicó que él también se siente una zorra porque lleva "muchos años en la música y no ha sido fácil. Me preguntaban que a qué me dedicaba y les decía a la música y me volvían a preguntar que a qué me dedicaba realmente. Eso me ha hecho sentir marginado, que no entraba en el molde. Es una canción para el que se sienta apartado y se quiera sentir libre ser él o ella misma".

.@Natalia_Who ha preguntado a @Nebulossa_of por qué se le ha dado tanto protagonismo a dos chicos en su puesta en escena. Mark ha explicado que #Zorra va dedicada a todas aquellas personas que se han sentido marginadas en algún momento. pic.twitter.com/wRUakyIlJF — JuanMa (MONT3RO) Fdez (@juanmafdez) January 31, 2024

Sigue los temas que te interesan