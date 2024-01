Así ha sido el juicio en el que Mariló Montero pide prisión para dos 'paparazzi' por sus fotos desnuda en Bora Bora

Este pasado martes, 23 de enero, comenzó el juicio penal de Mariló Montero (58 años) contra los dueños de una agencia de fotografía, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona. La periodista denunció la realización de fotografías íntimas que Diego Arrabal (53) y Gustavo González (58) encargaron a unos paparazzi de la agencia Código Press en Bora Bora. Según la presentadora, ocurrió "en un espacio privado", en el que disfrutó de unas vacaciones durante la Semana Santa de 2015.

Las instantáneas no llegaron a publicarse, pero Montero asegura que pasaron "de mano en mano" en las redacciones de algunos medios. En las mismas, la que fuera presentadora de Las mañanas de La 1 aparecía junto a una amiga en la Polinesia Francesa durante unas vacaciones que empezaron como un viaje de ensueño y terminaron en una auténtica pesadilla.

Los fotógrafos trataron de vender las capturas a la revista Lecturas. "Con esas fotos me sentí violada dos veces porque tuve que aguantar las amenazas de que se iban a publicar y las risas de las redacciones por donde pasaron. Las vieron muchas personas", señaló este martes la presentadora ante el tribunal.

Gustavo González y Diego Arrabal, en el juicio de este 23 de enero. EFE

La defensa de Montero pide seis años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros a Arrabal y a Gustavo por las polémicas fotografías. La cifra es la misma que una sentencia obligó a pagar a ambos fotógrafos a la presentadora. No obstante, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, dicha indemnización, que supuso un récord por su cuantía, quedó sin efecto, a la espera de que se produjese este juicio, que sí es de tipo penal, ya que se inició con una querella de Montero.

"Me llamaban por teléfono, me las describían con sumo detalle. Oía carcajadas de fondo", indicó la periodista. Este miércoles, ha sido el turno de Arrabal y González, que han declarado como acusados. EL ESPAÑOL ha hablado con el abogado de Arrabal, para conocer más detalles del juicio, que ha quedado visto para sentencia.

"Hoy se ha celebrado la parte final, que es la declaración de los acusados y los informes, la parte técnica. La acusación particular [la defensa de Mariló Montero] ya ha solicitado la condena. El Ministerio Fiscal, que es el defensor de la legalidad, ha hecho constatar que no hay pruebas suficientes para condenar a mi cliente y ha pedido una absolución, al igual que nosotros", ha comentado el letrado a este periódico.

El abogado del paparazzo señala que el tribunal ha sido "muy respetuoso con todas las partes" y que, ahora, sólo queda esperar a lo que resuelva el juez. "Yo confío plenamente", señala.

En cuanto a cómo se ha mostrado Diego, su defensor considera que "ha mantenido la realidad de los hechos como periodista" y que se dedicó a "ejercer el derecho de información", que consagra la Constitución Española de 1978. "Los dos han actuado correctamente conforme a la ley y nunca tuvieron intención de vulnerar la intimidad de ella", aclara a este medio.

Por su parte, la Fiscalía exculpa a los dos acusados, al considerar que no hay delito en la conducta de los paparazzi, sino que, en todo caso, se les puede reclamar indemnizaciones por la vía civil. Y así sucedió en aquel procedimiento antes mencionado, que concluyó con una indemnización récord a favor de Mariló y que quedó congelada, ya que el juicio (penal) que termina hoy trata sobre los mismos hechos.

Esta semana, Montero relató que es una persona recelosa de su vida privada y que, desde aquel fatídico año, sufre una "persecución enfermiza que tiene que terminar". Fue tal el linchamiento mediático hacia su persona, que se volvió "una obsesa" de su privacidad, hasta el punto de que "si viajaba en Alemania, paraba en París" para despistar a la prensa.

Mariló Montero, en el juicio de este 23 de enero. EFE

"Cuando me dicen que se van a publicar [las fotografías de Bora Bora], entré en pánico. Me lo dijo mi representante y le dije: '¡Páralo, páralo!'", añadió Montero. Por aquel entonces, su agente emitió un comunicado en el que advertía del no consentimiento de las capturas.

La demanda que Montero interpuso contra González y Arrabal por vulnerar su derecho a la intimidad debido a la realización de aquellas 82 imágenes supuso un éxito parcial para la presentadora.

A principios de 2022, Código Press fue obligada a pagar 340.000 euros por realizar las fotografías. De esta cantidad, 265.000 euros eran para la periodista y el resto para la amiga que la acompañaba en sus vacaciones. No obstante, la histórica indemnización fue revocada meses después, debido a que el procedimiento penal trataba sobre los mismos hechos. Por ello, la indemnización quedó sin efecto, congelada, a la espera de que se resuelva el juicio que ha terminado hoy. Habrá que esperar, por tanto, a la sentencia que se dictará próximamente, que podría obligar a los fotógrafos a pagar, ahora sí, una indemnización a Mariló.

