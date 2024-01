Juan Ortega, sobre su boda: "Carmen y yo veníamos arrastrando problemas. Mi decisión no fue un arrebato"

Juan Ortega (33 años) ha hablado. Por primera vez desde que el 2 de diciembre tomara la decisión de no casarse con Carmen Otte, el mismo día del enlace, y después de 53 días de incesantes informaciones sobre su vida privada, el diestro sevillano ha decidido conceder una entrevista a su buen amigo el periodista Carlos Herrera (66).

Ortega ha roto su silencio, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, en el espacio radiofónico Herrera en COPE, y lo ha hecho en el marco de su gran regreso a los ruedos, fechado para el próximo 3 de febrero en México, mientras que en España tendrá lugar el 10 de febrero en la plaza de toros de Valdemorillo, en Madrid.

Pero, más allá de las cuestiones taurinas, Juan ha sido interpelado, como también informó este medio, por la polémica no boda que protagonizó. Al ser preguntado por ese día clave, Juan responde: "Desde que salió la noticia, se han dicho muchas cosas. La mayoría no son ciertas. La única verdad de lo que pasó es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos, teníamos una relación buena en muchos aspectos, pero veníamos arrastrando problemas y dudas que no fui capaz de resolver".

Juan Ortega charlando con Carlos Herrera, este miércoles 24.

Y añade, acto seguido: "Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión, sino por el momento. Con todo organizado y todos los invitados, entiendo el daño y el trastorno. El dolor hubisese sido el mismo, no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren. Es verdad que sólo puedo hablar bien de Carmen, es una mujer extraordinaria, diez. Me ha hecho crecer mucho como persona y como torero, al igual que su familia".

Sobre la familia de Carmen Otte, Juan desliza: "Me han tratado como un hijo. Si algo me duele es haberle hecho daño a ellos, que no son responsables de mi decisión. Soy el único responsable. No ha habido terceras personas. Sólo tomé la decisión yo, sabiendo las consecuencias que tenía. Yo lo entiendo así. El matrimonio es muy serio como para hacerlo con dudas, no quería traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo".

En este punto, Herrera le pregunta si existe algún arrepentimiento por su parte, en lo que respecta a la gestión de los tiempos: "Me arrepiento de haber administrado mal los tiempos, lo gestioné mal. Siempre encontrábamos el motivo para seguir hacia adelante, y te vas metiendo ahí y cuando te quieres dar cuenta tienes el toro debajo de la cama", expresión taurina que alude a que algo ya es demasiado tarde.

En esa línea, añade Ortega: "Al final es algo que tienes en la cabeza. No fue fruto de un arrebato o de un calentón. Soy templado y me gusta pensar las cosas. Estaba solo en mi habitación. La primera persona a la que llamé fue a Carmen, luego a mis padres y luego al cura. A partir de ahí, consecuente con mi decisión".

Juan Ortega, posando ante la cámara en el estudio de radio donde se graba 'Herrera en COPE'.

En un punto de la charla, el diestro sevillano desvela detalles de cómo fue esa llamada de teléfono que le hizo a su por entonces prometida, Carmen Otte, horas antes de sellar sus vidas: "Fue dura la conversación. Tiene poca explicación, el momento, las circunstancias. Lo de menos era la boda, lo importante es que terminábamos".

Confirma Juan Ortega en su reaparición radiofónica, como sostuvo EL ESPAÑOL hace unos días, que hoy su relación con la cardióloga Carmen Otte es buena: "Al contrario de lo que se pueda imaginar la gente, seguimos manteniendo mucho cariño y mucha paz".

"A mí lo que me tranquiliza es que Carmen y yo sabemos la verdad de todo, y eso me da paz. Siempre que ha habido algo complicado, hemos encontrado el motivo para seguir luchando, pero el corazón y los sentimientos mandan. El corazón mandó ese 2 de diciembre. En esos momentos, lo fácil hubiera sido tirar para adelante, pero creo que si hubiera tirado para adelante y las cosas no van bien o me tengo que separar, no me lo hubiese perdonado nunca", ha añadido.

El torero asegura que la familia de Carmen Otte, como la suya, han sabido estar a la altura, pese a la presión mediática: "Conozco a Carmen y a toda su familia y sé como son y su educación y forma de andar en la vida. Nunca hubo afán de protagonismo. En mi familia tampoco. Nadie ha dicho nada, ningún interés de sacar rédito de la situación. He tenido ofrecimientos de todo tipo, pero no se nos ha pasado por la cabeza".

Juan Ortega en una fotografía tomada este miércoles, día 24, por las calles de Sevilla. Gtres

Sobre una posible reconciliación con Otte, Juan desliza: "Esa pregunta no te la puedo responder, sé que a Carmen la quiero mucho, pero por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño". Carlos Herrera le pregunta en ese punto cómo se hubiera sentido él si hubiera sido el dejado: "Me lo he planteado. Intento, para todo en mi vida, ponerme en el papel del otro. Me hubiese dolido en el alma, pero prefiero que se hagan las cosas bien".

Acerca de dónde ha estado refugiado este tiempo, Ortega explica: "Como al final son situaciones complicadas, como suelo hacer siempre que pasan momentos difíciles, me refugio en mi gente y en el toreo, que es mi forma de vida. Es donde tengo puestas todas las miras".

Para terminar, confiesa que nunca se pudo figurar tanto revuelo mediático: "Pues, si te soy sincero, no. Hombre, al final en esta vida, con la sociedad en la que vivimos, acostumbrada a casarse o a separarse, suspender una boda horas antes... Entiendo el follón que se haya formado, pero no me imaginé que iba a levantar tanto revuelo".

Su regreso a Instagram

La última publicación que el diestro Juan Ortega había colgado en su red social Instagram, donde atesora 21.400 seguidores, estaba fechada en el 16 de noviembre de 2023. En la instantánea, aparecía Juan vestido de luces, bajo el siguiente mensaje: "Cogiéndole el compás a Ecuador. Mañana Latacunga".

Quedaban días para, en principio, darse el 'sí, quiero' con su razón de amor. Tras el escándalo nacional, Ortega se instaló en el silencio más sepulcral. También en su vertiente 2.0. Hasta ahora. Horas antes de conceder su primera y esperadísima entrevista con Herrera, Juan reapareció en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Ortega (@juanortegapr)

El matador de toros ha hecho pública una imagen en la que se lo ve, en un atardecer, paseando por la arena de una playa -se entiende que del Sur-, disfrutando de las vistas que le ofrece el mar, junto a dos personas que, según sus propias palabras, han sido clave para él en estas convulsas semanas. "Gracias por vuestro cariño durante este tiempo. Ya estamos de vuelta", escribe Ortega en su rentrée.



