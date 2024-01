Paco, el hijo de Arévalo, destrozado tras su muerte: "Ha sido repentino. Llevaba días con gripe y empeoró"

Este jueves, 4 de enero de 2024, los restos mortales del humorista Paco Arévalo se han instalado en el tanatorio de Valencia, situado en la avenida de los Naranjos. Hasta allí se desplazarán amigos y familiares del cómico -fallecido este pasado miércoles, día 3, en su casa de Valencia, a los 76 años de edad- para darle el último adiós. El primero en hacer acto de presencia ha sido el hijo varón de Arévalo, también llamado Paco.

Con el rostro enmarcado de dolor, Paco hijo no ha dudado en atender, amablemente, a los medios de comunicación que se han dado cita a las puertas del tanatorio. En palabras de su vástago, Arévalo fue "un referente, un hombre muy querido y respetado". El hijo del artista, además, ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas en las horas posteriores al fallecimiento de su padre, que asegura ha sido "muy repentino".

"Llevaba cuatro días que parecía que tenía gripe, y fue empeorando", ha confesado para añadir: "No comía, estaba mareado... Ayer entré varias veces a llevarle zumo y otras cosas y la última vez que entré ya no me contestó, nos había dejado". En esa línea, Paco hijo ha recordado que su progenitor vivió por y para su hermana Nuria, y ahora "sólo quedamos nosotros".

Paco hijo, minutos antes de atender a la prensa a las puertas del tanatorio. Gtres

"Primero se fue mi hermano Kike, luego mi madre y ahora mi padre. Ahora la familia somos mi hermana y yo", ha reflexionado, emocionado y al borde de las lágrimas, el vástago del artista valenciano. Una de las visitas que se espera es la de Bertín Osborne (69), íntimo amigo del actor.

Francisco hijo ha desvelado este jueves que "hace que no hablo con Bertín desde que terminé el teatro con él hace más de 12 o 13 años. No sé absolutamente nada". En esa línea, añade: "El que hablaba con él es mi padre. (...) Son amigos de toda la vida. (...) Últimamente sabía de la relación, no era una relación tan fluida, pero sí, se llamaban de vez en cuando y tal".

Paco hijo sigue explicando: "De momento -Bertín-, aún no me ha llamado, supongo que me llamará y que vendrá, supongo". En cuanto a la causa de la muerte de su padre, Paco ha detallado: "Yo creo que sí que ha sido un infarto, pero tampoco te lo puedo asegurar, ¿sabes? Estábamos esperando a que nos confirmen. Respiraba mal porque ya pasó el coronavirus, lo pasó bastante jodido y nada. Pues esta última no la ha superado".

Paco ha definido a su padre como "un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás", y ha recordado que "últimamente le ha tocado vivir esto, también mucha presión con la gente, con críticas". Pese a esto último, Arévalo "se ha ido tranquilo, ya está descansando. Espero que todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática y capaz de siempre tener una sonrisa para cualquiera".

Por último, Paco ha reconocido que ahora será él quien se encargue de los cuidados de su hermana, Nuria, que padece desde que nació el síndrome de Williams: "Claro, claro. Mi hermana Nuria es nuestra forma de vida. Vivimos para ella. Ahora me va a tocar a mí y antes éramos los dos. Pero bueno, seguiremos adelante".

