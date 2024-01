El día que Arévalo cocinó una paella para el rey Juan Carlos y Bertín Osborne le dejó de hablar por contarlo en redes

Paco Arévalo contaba con un buen número de amigos. Muchos de ellos conocidos en el sector taurino y artístico. Uno de sus más íntimos fue Bertín Osborne (69), con quien pasó décadas compartiendo escenarios, giras, proyectos empresariales y programas. Su relación, sin embargo, sufrió un quiebre hace poco más de seis años, después de que el humorista hiciera público en redes sociales un encuentro de ambos con el rey Juan Carlos (85) y la infanta Elena (60).

La reunión tuvo lugar a mediados de julio de 2017. Entonces Paco Arévalo cocinó una paella para el Emérito, su primogénita, Bertín Osborne y la que fuera su mujer, Fabiola Martínez (51). Al plan se unieron otros amigos, tal y como mostró una imagen publicada por el propio humorista que no hizo gracia a la Casa del Rey y enfadó, especialmente, al cantante.

"Tuve la mala fortuna de poner una fotografía en Twitter, pero lo hice con toda la normalidad, presumiendo de ser español", explicó el humorista meses después en una entrevista en el extinto Sábado Deluxe. "A la Casa Real no le sentó nada bien y lo lamento mucho porque quizá tenía que haber pedido permiso, pero lo hice inocentemente", justificó el cómico.

Paco Arévalo, durante una gala en Cartagena. Gtres

En la foto aparecía el rey Juan Carlos, sentado en el centro de una mesa junto Paco Arévalo. A su izquierda, y con un invitado de por medio, posaba Bertín. Detrás, entre el Emérito y el fallecido humorista, aparecía Fabiola Martínez. En la última fila, sonrientes, se situaban la infanta Elena o Eugenia Osborne (37).

Sobre la mesa había tazas de té y galletas, lo que dejaba al descubierto que la polémica foto fue captada en el momento del postre y tras degustar una paella que, según reveló el propio Arévalo, encantó a los Borbones.

La imagen en cuestión también suscitó un sinfín de críticas en las redes. Fueron muchos los usuarios que calificaron aquella foto de servilismo y de clasismo, adjetivos que hicieron estallar a Arévalo. "Joder cuánto retorcido gilipollas y envidioso hay y gente disconforme... Pues que os den...", manifestó entonces el cómico.

El sitio en el que se celebró el banquete siempre fue un misterio, pues el humorista prefirió no revelar detalles al respecto. La imagen ya había generado malestar en la Casa Real y causó gran enfado en Bertín Osborne como para seguir desvelando datos.

Paco Arévalo y Bertín Osborne, en una imagen de archivo. Instagram

Tal y como confesó el cómico en aquella entrevista en Sábado Deluxe, tras compartir la instantánea recibió un rotundo mensaje por parte del presentador. "Tenía que haberle pedido permiso a él. Me dijo 'quita la puta foto esa' y desde entonces nada más nos hablamos por WhatsApp, solo me contesta sí, no y qué bien. Así que fíjate cómo está el matrimonio de mal", relató Arévalo.

Pese a su enfado, en aquel entonces el entorno de ambos aclaró a EL ESPAÑOL que el humorista y Osborne seguían trabajando juntos en los programas de Mi casa en la tuya. Pero ahora, tras el fallecimiento del humorista, se ha podido conocer que en los últimos años se mantuvieron algo distante.

"Últimamente no era una relación tan fluida, pero sí, se llamaban de vez en cuando y tal", ha revelado Paco, hijo de Arévalo, en el tanatorio del cómico que tiene lugar este jueves, 4 de enero, en Valencia. El último adiós a la humorista se lleva a cabo un día después que su vástago lo encontrara muerto en su domicilio, a los 76 años.

Al momento de su declaración, el hijo de Arévalo no había hablado con Bertín Osborne. "De momento aún no me ha llamado, supongo que me llamará y que vendrá, supongo", ha comentado. Paco, no obstante, ha recordado que el que hablaba con el presentador era su progenitor porque fueron "amigos de toda la vida". Hasta ahora, el exmarido de Fabiola Martínez tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la inesperada pérdida de su compañero.

