Muere Albert Albouhair, el exmarido de la empresaria Olivia Valère y padre de sus dos hijos mayores

Triste adiós a Albert Albouhair, el primer marido de la empresaria Olivia Valère, que ha fallecido este martes, 19 de diciembre. Ha sido su primogénita, Karen, quien ha anunciado su muerte en las redes sociales: "Papá, te fuiste esta mañana para reunirte con mamá en el Jardín del Edén. Eras mi león, mi fuerza silenciosa, un ser excepcional, un santo. Qué esposo, padre y abuelo fuiste. Siempre estarás en nuestros corazones", confesaba.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella, quien se encuentra "destrozada" e intentando asimilar este duro golpe. Karen ha desvelado a este medio que su padre se encontraba "desde hacía tiempo" batallando contra la enfermedad de Parkinson y que éste ha sido el motivo de su deceso.

Fue el 9 de junio de 2022 cuando Olivia fallecía a los 75 años a causa de un cáncer de estómago. Ahora, "un año y medio después de perder a mi madre, pierdo a mi padre", se lamentaba Karen.

Olivia Valere y Albert.

Ella ha asegurado a este periódico que su progenitor padecía este tipo de trastorno del movimiento que afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo controladas por los nervios. "Ingresó hace poco en el hospital. No sé lo que le pasó, pero finalmente...", continuaba.

Según comenta a este medio, el funeral se realizará este mismo martes, 19 de diciembre, y será enterrado "junto a mi madre", ha sentenciado entre lágrimas, al otro lado del teléfono.

Captura de pantalla del 'storie' de Karen junto a su padre.

La reina de los locales de ocio de Marbella fue enterrada en el Cementerio Judío de Casabermeja, en Málaga, Andalucía, y aquí será donde también descanse el cuerpo de Albouhair. Este lugar es el único existente en Andalucía y que fue declarado Monumento Nacional en 1980 así como Bien de Interés Cultural en 2006.

Él fue el primer marido de Valére y padre de sus dos hijos, Karen y Arnaud, quienes ahora lloran su fallecimiento. Después volvió a encontrar el amor con Philippe Roger (82). Fruto de su romance nació Xavier Valère (47), el único hijo en común de ambos, quienes legalmente se separaron en 1984, según una sentencia del Tribunal de Grande Instance de París.

Este año no ha sido nada fácil para ninguno de ellos. Según la versión de Roger, Olivia le dejó a él como usufructuario y por ello le correspondería la herencia, ya que había vuelto con ella tras su divorcio. Tanto Karen como Arnaud luchan por su herencia desde entonces.

EL ESPAÑOL pudo acceder en exclusiva al recurso presentado por Zaballos Abogados, bufete que defiende a Karen, en el que solicitaba que Philippe no tuviera acceso a esa herencia, el pasado mes de noviembre.

Según explicaba Zaballos Abogados en el recurso, Roger presentó un testamento ológrafo como documento para acreditar que él era el beneficiario y que "la finada [Olivia Valère] había constituido legado de cosa específica a su favor". Es decir, que le había dejado como heredero.

Sin embargo, este testamento ológrafo no tendría validez ya que es una "supuesta copia" y lo que se necesitaba era el original. Además, según indicaban, esta "copia" no se puede cotejar. Es con ese documento con el que "pretende que se le reconozca la legitimidad de la presente División Judicial de herencia". El escrito señalaba que "don Philippe no tiene legitimidad activa ni pasiva para comparecer en el presente procedimiento y que se le reconozca como parte".

En estos momentos, Karen se encuentra en plena despedida a su padre y no piensa en otra cosa que no sea su fallecimiento. Tal y como ha asegurado a este diario, y cómo así lo ha reflejado, está devastada y superada con esta tragedia.

