Geraldine Larrosa recuerda a Carlos Marín dos años después de su pérdida: "Para mí no ha muerto, sigue ahí"

Hace dos años, la industria musical nacional e internacional se quedó conmocionada tras el fallecimiento de Carlos Marín, vocalista de Il Divo. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de aquellos que le conocieron en vida y de quiénes le admiraban.

Una de las personas que más sufrió su triste pérdida fue Geraldine Larrosa (46 años), quien fuese su exmujer y que compartió junto al cantante alguno de los momentos más importantes de su vida. Dos años después de aquel momento, la artista todavía le tiene muy presente en su vida, tal y como ha relatado a EL ESPAÑOL.

"Este mes de diciembre es muy duro, difícil y triste. Tengo una hija y tengo que mostrar que la vida sigue, que hay que seguir teniendo ilusión, esperanza y soñar", explica a este periódico sobre cómo ha afrontado la triste pérdida. Geraldine Larrosa, artísticamente conocida como Innocence, tiene una hija de 12 años, Scarlett, fruto de su relación junto al actor Sergio Arce. A pesar de no ser hija del cantante, la pequeña le consideraba como un segundo padre.

[Geraldine Larrosa: "No voy a ir al cementerio con la familia de Carlos Marín a rendirle homenaje, se lo hago siempre"]

Geraldine Larrosa y su hija, Scarlett, en el funeral de Carlos Marín. GTRES

"Ella es joven y tiene que hacer muchas cosas, pero siempre con el respeto que ha habido con Carlos. Esa tristeza está ahí y estamos intentando tenerlo siempre en nuestro corazón", continúa explicando. El vocalista de Il Divo falleció en un hospital de Manchester, tras estar varios días ingresado en la UCI a causa del coronavirus.

Aunque no ha sido una etapa fácil, Geraldine reconoce que es momento de "seguir adelante y seguir trabajando". Uno de los deseos de la artista es poder homenajear al que fue su marido, algo que todavía no ha podido hacer pero que está en sus planes. "Quiero hacerle un homenaje especial, pero no he encontrado el sitio. El homenaje que le hago siempre es en el escenario, donde le conocí. Para mí el teatro es un templo y todas las noches pienso en él".

A pesar de su muerte, Carlos Marín sigue muy presente. "No somos capaces de entender lo que pasó y no nos lo podemos creer. Yo no me lo creo todavía. Para mí no ha muerto, sigue estando ahí. La muerte de Carlos no se va a superar nunca y en el corazón siempre va a estar esa cicatriz", admite.

Geraldine Larrosa: "No voy a ir al cementerio con la familia de Carlos Marín a rendirle homenaje, se lo hago siempre"

Este 2023 ha sido un año de cambios para la artista tras su regreso a los escenarios: "Ha sido bastante bonito porque han creído en mí, me han apoyado. Han entendido perfectamente cómo llegué, pero he despertado mi lado artístico porque tengo que seguir adelante". Además, tiene la puerta abierta a nuevas propuestas: "Siempre con esperanza de que lleguen muchos proyectos y de saber que él está a mi lado y me está apoyando en todo".

Desde el fallecimiento de Carlos Marín, Geraldine no mantiene una buena relación con la familia del cantante. ¿La razón? El que fue su pareja durante muchos años le legó en vida un inmueble valorado en 700.000 euros pero con cargas de más de 300.000 euros. Tal y como considera su exmujer, tienen que ser la madre y hermana de Carlos quienes se ocupen del pago a través de un seguro que contrató el vocalista.

"Nunca he escondido nada, he sido siempre muy transparente. Soy como soy y digo la verdad. Hemos estado siempre juntos como compañeros de vida, no hace falta estar en la cama. Carlos y yo éramos uno y ya está, eso no nos lo puede quitar nadie", sentencia la artista.

Geraldine y Carlos mantuvieron durante 17 años una relación sentimental. Se casaron en 2006 y tres años despué se divorciaron, aunque de forma amistosa. A pesar de que no tuvieron hijos en común, el vocalista de Il Divo era el padrino de la hija que Innocence tuvo tras su ruptura. De hecho, la artista era una de las personas más cercanas al cantante y una de las que más se preocupó por él durante su ingreso en Reino Unido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Il Divo (@ildivo)

Las otras despedidas

Geraldine no ha sido la única que ha homenajeado a Carlos Marín en este día. Su grupo, Il Divo, ha compartido a través de Instagram un sentimental texto para recordarle. "Su presencia se extraña mucho y todavía es difícil creer que se haya ido. Su ausencia siempre se siente", comienza la publicación. "Nuestros últimos recuerdos de él fueron actuando juntos en conciertos de Navidad en el Reino Unido, por lo que las fiestas siempre serán un recordatorio melancólico de su hermosa luz que se perdió", explican los integrantes.

Tras su fallecimiento, el grupo incorporó a un nuevo miembro que desde hace dos años sustituye al vocalista español. "Continuamos llevando su recuerdo siempre con nosotros, incluso mientras seguimos adelante y forjamos nuestro nuevo camino hacia el futuro. Esperamos que esté orgulloso de la nueva música que hemos creado, ya que se apoya firmemente en los cimientos de su legado con nosotros. Te amamos y te extrañamos, amigo. Descansa en paz".

Sigue los temas que te interesan