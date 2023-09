María y Alfonso, los nietos de Pepe Domingo Castaño de los que disfrutó hasta el final: su día más feliz y dos pérdidas

Tenía 80 años, pero también una fuerza arrolladora y una energía que nada hacía presagiar que su final estaba tan cerca. No obstante, sin previo aviso, una septicemia acabó con la vida del legendario periodista deportivo Pepe Domingo Castaño, en la madrugada del pasado domingo, 17 de septiembre. Pepe ingresó en el hospital madrileño La Zarzuela, pero, finalmente, nada se pudo hacer por su vida.

Tal y como confirman a EL ESPAÑOL, el mítico periodista perdió la vida rodeado de sus seres queridos más directos: su mujer, María Teresa Vega, y sus dos hijos, Hugo y Óscar. Domingo Castaño se fue en paz y habiéndose despedido. Esa es la tranquilidad que sienten sus familiares. Fue un hombre que era consciente de su edad, pero que "no pensaba demasiado en eso", explica una persona que bien lo conoció y trató en el trabajo.

Hasta su capilla ardiente, instalada en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón el pasado día 17, se desplazaron múltiples personalidades, así como amigos y familiares: ese fue su mayor legado, el amor que dejó. Pepe fue un hombre querido y respetado a partes iguales. Más allá de su éxito apabullante en la ondas, Pepe Domingo supo edificar una vida familiar y afectiva y sentimental sólida. Marido, padre y abuelo ejemplar.

Pepe Domingo Castaño junto a su esposa, María Teresa, en una cita en el Teatro Real en 2019. Gtres

A pesar de ser un rostro muy reconocido, consiguió que su vida privada se quedase detrás de los micrófonos. Eso sí, pese a este recelo, Pepe Domingo Castaño nunca ocultó el inmenso amor que sentía por su mujer, María Teresa, con la que se casó en segundas nupcias. La admiración que sintió por sus hijos, Hugo y Óscar, se hizo extensible a sus dos nietos: María, la mayor, y Alfonso.

"Pepe consiguió disfrutar mucho de su papel como abuelo. Se desvivía por sus nietos, les daba todo. Como suele pasar, como padre hubo ausencias por su profesión, pero las suplió con la mayor y luego con Alfonso", desliza una persona que trabajó junto a él durante más de 20 años. Compartió momentos y muchas vivencias con ellos.

El pasado 25 de marzo, Pepe Domingo vivió uno de los días más felices y emocionantes de su vida cuando en su municipio natal, Padrón, en A Coruña, quedó inaugurada una plaza con su nombre. Ese día Castaño estuvo arropado por su familia y también por sus nietos.

Así lo confesó en El correo gallego, horas antes del festejo: "No sé qué va a pasar. Me da miedo, porque que la familia Castaño Solar vea su nombre en una plaza tan emblemática es algo muy grande. Por mi padre, Antonio, y por mi madre, Rosa, por mis hermanos Antonio y Chicha, que ya no están, por mi novia eterna Tere, por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos y padroneses todos... ha valido la pena todo lo vivido".

Recuerda el informante con el que se contacta que Pepe Domingo provenía de una familia numerosísima, y eran 11 hermanos. En aquella entrevista, Pepe aborda la pérdida de dos de sus hermanos, Antonio y Chicha. Dos trances muy difíciles que lo dejaron especialmente tocado y desarbolado.

"Es una familia muy piña, pero, la vida es así y los años van pasando por todos. Pepe adoraba a todos", se desliza. Gonzalo, uno de los hermanos, atendió a la prensa cuando se inauguró la plaza de Pepe, el pasado marzo, y habló así del eterno Pepe Domingo: "No tiene precio, le doy a Dios las gracias por vivir este día".

María Teresa Vega, rota de dolor, llegando al tanatorio, este pasado domingo. Gtres

En esa línea, este hombre detalló las dificultades que se encontró Pepe en su camino profesional: "Cuando él empezó en Radio Galicia yo me iba a examinar a Santiago. Y él de aquella no manejaba pasta y yo era un incordio... dormía con él en la pensión y para pagarme los bocadillos de calamares se las veía y se las deseaba".

En las últimas horas, la cadena COPE -la casa profesional por excelencia de Pepe Domingo-, en nombre de la familia del gran comunicador deportivo, ha agradecido todas las muestras de condolencias, admiración, afecto y apoyo que han recibido tras su muerte en la madrugada de este domingo en Madrid.

"Será imposible olvidar el inmenso cariño y compañía que nos han llegado desde todos los lugares y que, en estos difíciles momentos, tanto reconfortan", señala el comunicado que concluye con un "Gracias de corazón".

Tras esta muerte inesperada y dolorosa, la familia se encuentra trabajando en un duelo que se prevé largo. María Teresa, la viuda, está "todavía haciéndose a la idea de no verlo más".

Su "Tere" y sus hijos

La historia de amor entre Pepe y su mujer, María Teresa, se hizo pública y oficial a mediados de los años 80, si bien es cierto que se conocían desde tiempo atrás, y antes de casarse fueron grandes amigos. Pepe siempre llamó a María Teresa, a nivel público, "mi novia eterna".

Vega fue en la época una reconocida modelo internacional y llegó a trabajar en Milán. A su regreso a España, fue cuando un buen día conoció a Pepe Domingo y juntos han estado de la mano durante 37 años. Puntualizar que el legendario comunicador deportivo estuvo casado anteriormente con María Luisa Seco, de la que se separó en 1981.

María Teresa hablando con familiares y amigos de Pepe Domingo, a las puertas del tanatorio. Gtres

En el marco del libro que publicó en 2022, Hasta que se me acaben las palabras, Pepe Domingo Castaño fue entrevistado en la revista Diez Minutos, y en esa interviú habló de su amor por María Teresa. "Es mi novia eterna. La conocí una noche en Long Play y a quienes estaban conmigo les dije: es la mujer de mi vida y no sabía ni cómo se llamaba. Era modelo, acababa de llegar de Milán, aunque era gallega, me lancé y hasta hoy", manifestó.

Pepe deslizó entonces que el secreto de su longevo amor era "ceder mucho" y se deshizo en halagos hacia sus hijos: "Óscar es realizador de televisión, está en Gol, con Manolo Lama (61). Hugo es piloto de aviación, comandante y socio de Plus Ultra".

El malogrado comunicador había tenido varios sustos de salud en los últimos años. En 2013, sufrió un pequeño infarto y en 2020 se vio afectado por la pandemia del Covid-19. "No lo he pasado tan mal en mi vida, pero vivo por la gente. Me levanto y me acuesto por ellos", aseguró cuando pudo volver al trabajo.

