Eran compañeros de profesión desde hacía décadas, pero, sobre todo, grandes amigos. Manolo Lama, muy apenado, se ha desplazado al tanatorio para arropar a la familia en este duro trance. "Estamos tocados, estamos jodidos, estamos dolidos, pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de 'adiós'. Cada vez que oiga Pepe Domingo Castaño, yo voy a decir siempre '¡hola, hola!'", ha expresado Manolo Lama en Tiempo de juego, en un guiño al particular modo de Castaño de arrancar cada programa.



Lama lo ha definido como un "genio de la radio" y un "maestro de la comunicación" que deja la lección de que hay que aprovechar la vida e intentar "ser buena gente". "Sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Él no tenía 80 años, yo creo que tendría 30. Se mezclaba con los más jóvenes de la redacción, se intentaba empapar del lenguaje nuevo... Era un tío vital, un tío vivo...", lo ha descrito Lama.