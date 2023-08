Las cinco incógnitas que la policía de Tailandia debería resolver en la rueda de prensa del caso de Daniel Sancho

La investigación policial contra Daniel Sancho (29 años), hijo del actor Rodolfo Sancho (48), en prisión provisional desde el lunes día 7 de agosto por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, ha llegado a su fin. Así lo desveló este lunes, 14 de agosto, el programa Hablando claro de Televisión Española.

Los agentes, que tenían hasta 84 días para terminar la investigación desde su entrada en la prisión de la isla de Samui, han logrado "todas las pruebas posibles" para acusar a Daniel Sancho de asesinato con premeditación. La colaboración del joven ha sido clave. En las próximas horas, se espera que la policía del país asiático comparezca en una anunciada y esperada rueda de prensa ante varias decenas medios de comunicación.

El caso de Daniel Sancho ha copado titulares en los periódicos de medio planeta y es ahora cuando altos cargos de Bangkok, desplazados a la isla de Phangan, aportarán nuevos detalles sobre el asesinato que tiene en vilo a España. EL ESPAÑOL selecciona cinco incógnitas que las autoridades deberían resolver en su cita con los medios.

[El caso de Daniel Sancho, en siete claves: de generar 200 millones de resultados a una exclusiva de 25.000 euros]

Daniel Sancho antes de ingresar en prisión. EFE

1. ¿Estaba Daniel acompañado?

La letrada Carmen Balfagón, contratada por Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres del joven, deslizó antes de llevar la defensa que Daniel podría no haber cometido este crimen él sólo. "Yo he dicho que eso no lo ha podido hacer él solo y lo he dicho desde el minuto uno. Entonces, quiero ver sobre las declaraciones de él y las diligencias, porque hay otras diligencias policiales que tienen que pasar a la defensa y una vez que se acabe ese informe policial lo tiene que tener la defensa. Yo quiero ver qué es lo que se ha investigado". ¿Estaba Daniel solo en aquella habitación? ¿Estuvo realmente acompañado por una chica, tal y como publicó la revista Semana?

2. ¿En cuánto tiempo sucedió todo?

Tal y como publicó el periódico Bangkok Post, el asesinato, descuartizamiento y esparcimiento del cuerpo de Edwin Arrieta por varias zonas de la isla de Koh Phangan pudo haber tenido lugar en tres horas. La realidad es que después de que periódicos de todo el mundo replicasen la información de la supuesta declaración de Daniel Sancho, el citado periódico eliminó la publicación.

3. ¿Qué sucede con los medios de Tailandia?

Desde que todo estalla, el sábado 5 de agosto, es la policía tailandesa quien facilita, presuntamente, toda la información relativa a este caso. Los medios de comunicación del país asiático citaban fuentes policiales y, de un momento a otro, optaron por eliminar todo aquello que tuviera que ver con Daniel Sancho. ¿Por qué calla ahora la prensa tailandesa?

Daniel Sancho. EFE

4. ¿Qué hay de cierto en la cena en el mejor restaurante?

En la mañana del lunes día 5 de agosto, momentos antes de su puesta en prisión provisional, la periodista Patricia López, de El programa de verano, llamaba al teléfono personal de Daniel Sancho y conseguía sus primeras palabras. "Estoy bien, la Policía me trata muy bien porque los estoy ayudando mucho. Estamos ahora cenando en el mejor restaurante de la isla", decía el chef. Días más tarde, esta información era desmentida radicalmente. Pero ¿por qué tenía entonces su móvil en la mano?

5. ¿Qué amenazas había en el móvil de Sancho?

El pasado jueves se supo que los investigadores encontraron en el teléfono del presunto asesino una amenaza de muerte de parte del cirujano colombiano a Daniel si éste terminaba con su relación sentimental. ¿A qué se refería exactamente? El chef, además, contó que Edwin tenía amenazada también a su familia.

Este martes, Daniel afronta su octavo día en la prisión de Koh Samui y, a pesar de que su estado anímico empezó siendo bueno, se sabe que en las últimas horas ha sufrido ansiedad y ha pedido medicamentos. La preocupación empieza a hacer mella en él al ser consciente de la durísima realidad que le espera: de 15 a 20 años de cárcel allí, la posibilidad de cadena perpetua e incluso pena capital.

