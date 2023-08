Patricia Pardo, radiante, reaparece tras anunciar su boda con Christian Gálvez y su embarazo: los detalles

El pasado sábado, día 29 de julio, Christian Gálvez (43 años) y Patricia Pardo (39) compartieron públicamente el secreto que llevaban un año guardando celosamente y revelaron, emocionados, la mejor de las noticias.

La pareja, que contrajo matrimonio en la más estricta privacidad hace justo un año -meses después de comenzar su relación-, aunque nada se ha sabido hasta ahora, espera su primer hijo en común, y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su felicidad en el que, probablemente, sea el momento más especial de sus vidas.

"Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un mejor regalo de aniversario que colocar un Lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", anunciaron, de forma conjunta, los presentadores en sus redes sociales.

En ese momento, el matrimonio acompañó la noticia sorpresa de su enlace y de su próxima paternidad con una preciosa imagen de ambos en la que Patricia, deslumbrante, presume por primera vez de su incipiente barriguita de embarazada.

"La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de Luz este Camino que un día nos unió", apostillaron ambos.

Cinco días después de hacer públicas su boda y su próxima maternidad junto a Christian, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha reaparecido radiante. Lo ha hecho a través de sus redes sociales para contar que ha visitado un programa de la televisión gallega -su tierra natal- donde ha concedido una entrevista de la que nada se sabe hasta el momento.

Eso sí, la conductora del espacio, Estíbaliz Veiga, ha dejado alguna pista en su cuenta de Instagram, donde ha compartido varias imágenes que reflejan su complicidad con Patricia: "No podemos contar qué será, será... Pero me voy feliz de conocerte. Sin filtros y con amor".

La futura mamá, por su parte, ha confesado que ha vivido "un día precioso", marcado "por el respeto, la empatía y la comprensión que habéis demostrado". "Cuando te sientes querida, respetada y la complicidad nace desde la primera pregunta", ha reconocido, posando orgullosa -y con una sonrisa deslumbrante- con el regalo que se ha llevado de su visita a la TVG: una tradicional pandereta que ha recibido con "inmensa gratitud".

Una reaparición en la que Patricia ha lucido un vestido midi tipo safari en color crudo, con doble botonadura frontal y lazada a la cintura que disimula su tripita de embarazada. Esta aparición en redes acontece horas después de que se haya sincerado -en una entrevista grabada antes de anunciar su próxima maternidad- acerca de la conciliación familiar.

Unas palabras que, tras conocerse que en los próximos meses dará la bienvenida a su primer hijo en común con Christian -la presentadora tiene dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con Fran Márquez-, cobran ahora un especial significado.

"¿Conciliar? Es no dormir. Piensa que tengo que despertarme a las 4 de la mañana todos los días. Es difícil para todos los padres. Creo que es un tema que tenemos que abordar como política en el futuro. Pero creo que hay que tomar la decisión de ser padres porque nunca es un buen momento para ser madre", manifestó.

Un año de amor

El pasado mes de marzo se cumplieron 365 días desde que estalló en los medios de comunicación la historia de amor entre el celebérrimo presentador y la periodista. "Estoy feliz y estoy ilusionada", fueron las palabras que entonó ella en su espacio matutino, El programa de Ana Rosa, a modo de confirmación. El amor entre ellos había florecido entre los pasillos de la cadena de Fuencarral.

Una sorpresiva historia amorosa que comenzaba a escribirse tras la separación de Gálvez y la que fue su pareja, Almudena Cid. Fueron tiempos convulsos a nivel mediático para la flamante pareja y la tercera en discordia, Almudena, quien no dudó en manifestar su dolor públicamente.

El hoy matrimonio en un acto público, en Madrid, el pasado mes de abril. Gtres

En medio de ese ruido mediático -en el que la madre de la exgimnasta llegó a pronunciarse en redes sociales en contra de Christian-, Christian y Patricia se abonaron al silencio. El tiempo, inexorable, fue pasando y amainando los sentimientos y cicatrizando heridas. Hoy, un año después, las vidas de estas tres personas protagonistas son otras completamente distintas.

Patricia y Christian viviendo juntos, casados y a la espera de su primer hijo en común. Con respecto a Almudena, en octubre de 2022, aseguró en un acto público que había perdonado a Gálvez. "Un día deja de doler", aseveró.

Dejando claro que vivía un momento "muy bonito", la deportista avanzó: "Son procesos. Hay que dejar aire y oxígeno cuando pasan las cosas, poner la atención en ti. Uno en la vida busca respuestas y hay que darle tiempo a las preguntas porque las repuestas de fuera no van a llegar".

Y añadió: "Ahora estoy en un momento muy bonito, me he dado cuenta de todo lo que no me cuidaba y es el mejor descubrimiento que he hecho. Me he dado cuenta de que la manera de sobrevivir a un momento difícil tiene mucho que ver a lo que he cultivado como deportista".

