Antonio Carmona se convertirá en abuelo por primera vez: su hija Lucía Fernanda está embarazada

La familia de Antonio Carmona (58 años) -con el cantante de Ketama a la cabeza- está atravesando uno de los momentos más felices y dulces. Todos sus miembros acaban de recibir una feliz y esperanzadora noticia: Lucía Fernanda (27), una de las dos hijas del matrimonio formado por el artista y Mariola Orellana (60), está embarazada de su primer hijo.

Tal y como ha avanzado ¡HOLA!, la joven, que sigue los pasos de su padre en el mundo de la música, aún no conoce el sexo del bebé que está esperando y está a punto de entrar en su tercer mes de gestación. Por tanto, de ir todo según lo previsto, será a principios de 2024 cuando nazca el primer nieto de Antonio Carmona.

Lucía Fernanda mantiene una discreta relación con Ismael de la Rosa, un cantaor sevillano al que conoció durante la gira de C.Tangana (33). De la Rosa tiene 27 años y pertenece a una de las sagas de flamenco más conocidas: los Fernández. Tal raigambre tiene el apellido de la razón de amor de Lucía Fernanda que su tío, Curro Fernández, acompañó a artistas de solera, como Manuela Vargas o Lola Flores.

[Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona: "Me he desvinculado del apellido de mi padre porque me pesaba"]

Lucía Fernanda en una fotografía de sus redes sociales.

Pese a que no se esconde que este embarazo ha sido toda una sorpresa para el entorno más próximo de la pareja, se asevera que se trata de un bebé deseado y buscado. Lo cierto es que la historia de amor de ambos jóvenes ha estado marcada por la discreción más absoluta.

Hace justo un año, EL ESPAÑOL entrevistó a Lucía Fernanda y, en la materia del amor, ella tan sólo se limitó a asegurar lo que sigue: "¡El amor! Y qué quieres que te cuente. Hombre, sí, tengo el corazón contento ahora mismo. No estoy con nadie así seriamente, pero tengo mi corazón muy contento. Muy feliz y muy contenta".

Ese "corazón contento" hoy se traduce en una solidez amorosa fruto de la cual nacerá el primer hijo de ambos y, por tanto, el nieto de Antonio Carmona.

Más allá de esta exultante noticia para Lucía Fernanda, Ismael y las familias de ambos, lo cierto es que acontece este alumbramiento en un gran momento como artista para la futura madre. Lucía Fernanda y su hermana, Marina, se dedican también al mundo de la música. La saga continúa y de qué manera. Ambas jóvenes trabajan en la actualidad en la gira de C.Tangana.

La cantante Lucía Fernanda en un acto público en octubre de 2021, en Madrid. Gtres

Dos currantas natas que, pese al célebre apellido paterno, luchan día a día por hacerse un hueco en la industria musical por méritos propios. Lucía Fernanda sacó el verano pasado el tema Alili, junto a Sami Duque. Con este motivo, este periódico la entrevistó y se le preguntó por sus inicios en la música.

"Yo desde pequeña sabía que quería ser artista. Yo veía lo que había en mi casa y decía 'quiero ser como ellos'. No sabes la de artistas que han pasado por mi casa... Desde pequeña me ha salido hacer mis bailes y mis cosas. Es verdad que hubo una época en la que empecé a crecer y me dio más miedo y respeto este mundo, pero después me empezó a venir solo. Me empezaban a venir las canciones y me dije 'jolín, ¿qué hago?'. Me salió, me hace feliz y me gusta", aseguró para EL ESPAÑOL.

Sobre los consejos que le dio su padre, Lucía Fernanda reflexionó: "Mi padre siempre me ha aconsejado que es un oficio bastante duro. Desde fuera parece que es muy bonito, y lo es de verdad, el dedicarte a lo que te gusta, pero conlleva muchas cosas. Es exponerte mucho, exponer tus emociones. Cantar es exponerte al máximo y entregarte a la gente. Mi padre me ha aconsejado, como te digo, que lo haga trabajando y desde mi sitio".

En aquella interviú, la joven manifestó que se desligó del apellido Carmona para volar sola en la música: "Empecé haciendo un tipo de música que yo consideraba que era distinta a lo que venían haciendo todos los Carmona y toda la saga Habichuela. Me pesaba un poco el apellido Carmona para lo que estaba haciendo y decidí desvincularme. No por ser la hija de Antonio Carmona, sino por mi música".

