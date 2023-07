2 de 8

El duque de Alba no suele perderse ninguna cita del Teatro Real. Este lunes, 3 de julio, no ha sido la excepción y ha acudido al estreno de Turandot. Ha llegado muy sonriente y ataviado con un look sobrio, formado por un clásico traje, corbata estampada en color azul y unos mocasines que han dado el punto veraniego a su outfit.