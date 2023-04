La frase más polémica de Ana Obregón sobre el parto de su nieta, Ana Sandra, que indigna a las redes

Era la entrevista más esperada y, por fin, este miércoles, 5 de abril de 2023, la actriz Ana García Obregón (68 años) ha roto su silencio para expresar su inmensa felicidad tras la llegada a su vida de Ana Sandra Lequio Obregón, la niña nacida por gestación subrogada en Estados Unidos. La presentadora ha despejado, en primer lugar, la gran duda que sobrevolaba su maternidad tardía: la bebé es hija de Álex Lequio y, por tanto, ella es la madre legal de la menor.

Así lo ha reconocido García Obregón en su entrevista en exclusiva en ¡HOLA! La bióloga ha explicado que ése fue el último deseo de su hijo Álex: convertirse en padre en un futuro, pese a su enfermedad y posterior fallecimiento. De este modo, su madre, Ana Obregón, ha cumplido con el deseo de su vástago, utilizando el esperma que Álex Lequio dejó en vida antes de comenzar con el tratamiento contra el sarcoma de Ewing.

En la citada interviú, Obregón detalla, paso a paso, cómo fue todo el proceso de gestación, desde el mismo momento en que su hijo comunicó a sus padres su voluntad de tener descendencia hasta la dificultad que tuvo la madre gestante para quedarse embarazada. En las páginas de la publicación, la intérprete de Ana y los 7 -que posa, feliz y exultante, con su bebé en brazos- apenas habla de la mujer que trajo al mundo a su hija legal.

[Humilde, de origen cubano y madre de dos hijos: ésta es la mujer que dio a luz a la nieta de Ana Obregón]

La actriz Ana García Obregón en un acto público en Madrid, en mayo de 2022. Gtres

A la pregunta de si ha conocido a la gestante, Ana García Obregón se limita a asegurar: "Sí, sí. Toda una bendición, de verdad, una bendición de persona". Eso sí, la respuesta que más ha encendido y revolucionado las redes sociales ha sido la que tiene que ver con el instante del nacimiento de Ana Sandra. Además de desvelar Obregón que ella no entró en el paritorio, ha salido al paso de los detalles del alumbramiento.

La revista se interesa sobre si el parto fue programado, natural o por cesárea, y la artista responde del siguiente modo: "Ni idea. Yo sólo sé que me llamaron y yo me fui para allá. Estaba en una nube. ¡Cuántas emociones para un ser humano! Ahora ha cambiado las lágrimas por el reloj". No obstante, pese a la desbordante felicidad que muestra la actriz de A las once en casa hay quien ha recibido esta respuesta como fría y "deshumanizada" con respecto a la madre gestante.

A Ana Obregón le han pregutado qué tal fue el parto y cómo estaba la "madre gestante" Y ha contestado: "no lo sé, estaba tan emocionada que fui y ya está" Y este es el mejor resumen de lo que les importan las madres explotadas a las personas que pagan por comprar bebés; NADA — Elena Mejías Sánchez (@Elena_MejiasS) April 4, 2023

Anita no se corta. Cero le preocupó cómo había ido el parto o el estado de la madre. Espero que todo vaya bien con la peque porque con las mismas la devuelve. #AnaObregón — Lucía (@PerroNOComePer4) April 5, 2023

¿Qué le va a importar cómo fue el parto? A ella le importa que ya tiene su capricho. La madre del bebé le da igual, ya se ha aprovechado de su pobreza para usarla de incubadora. ¡Qué asco! #noalagestaciónsubrogada #AnaObregón https://t.co/Q9igFqfgQy — Yo misma (@locaporeltete) April 5, 2023

Mucho hay de surrealista en el tema Ana Obregón y su nieta… pero lo más espeluznante es la deshumanización total de la madre gestante… es que dice que no tiene ni idea de cómo fue el parto ni estuvo presente ni le importa un bledo cómo fue o cómo se encuentra la pobre mujer 😖 — Sarah Baraka ⚯͛ (@Lallybroch1743) April 5, 2023

"Cero le preocupó cómo había ido el parto o el estado de la madre", "La madre del bebé le da igual", "Es vergonzoso que ni siquiera Ana Obregón sepa si fue por cesárea o cómo fue el parto", "Lo más espeluznante es la deshumanización total de la madre gestante… Es que dice que no tiene ni idea de cómo fue el parto ni estuvo presente ni le importa un bledo cómo fue", son algunos de los comentarios negativos que se pueden leer en la red social.

"No es mi hija, es mi nieta"

La presentadora ha posado por primera vez junto a su hija adoptiva, a la que ha llamado Ana Sandra. García Obregón ha confesado, por primera vez de este modo, que la hija que ha nacido por gestación subrogada es, en realidad, su nieta y, por tanto, descendiente de su hijo, Álex Lequio.

"Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es", ha asegurado la actriz en la revista ¡HOLA!, feliz y pletórica, con la bebé en brazos. Cabe recordar que Ana Sandra nació por gestación subrogada el pasado 20 de marzo.

Ana García Obregón en un evento en Madrid, en marzo de 2021. Gtres

El nombre de la bebé, Sandra, como detalla su madre adoptiva, es una suerte de homenaje a Sandra Torlonia, la madre de Alessandro Lequio (62).

Ana Obregón ha explicado, además, cómo se gestionó todo el proceso: "La decisión de comenzar con el proceso de gestación, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante la tomé el día que mi hijo se fue al cielo. Lo que la gente no sabe es que esa fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer".

Fue el pasado 28 de marzo cuando se dio a conocer que Ana Obregón se había convertido en madre de una niña a los 68 años por gestación subrogada y casi tres años después de la muerte de su hijo, Álex Lequio.

Sigue los temas que te interesan