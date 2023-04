Humilde, de origen cubano y madre de dos hijos: ésta es la mujer que dio a luz a la nieta de Ana Obregón

Las piezas del puzle van encajando para tener todos los detalles de la historia. Al mismo tiempo que Ana Obregón (68 años) explicaba vía exclusiva la verdad sobre la noticia que ha revolucionado España, otra revista del corazón presenta a la mujer que ha llevado en su vientre durante nueve meses a la hija de Álex Lequio.

Se trata de la persona gestante, como se denomina en términos técnicos, que ha hecho posible el deseo de la actriz y presentadora. Según informa Lecturas, responde a las iniciales Y.E.V.P., es de origen cubano y reside en Hollywood. En las imágenes que ofrece la publicación se puede observar que es joven y camina tranquilamente por la calle, vestida con una bata de corazones y con el pelo recogido.

Pese a que la regulación de Estados Unidos referente a la gestación subrogada establece que las mujeres que participan en este proceso no pueden estar en una situación de desamparo o no tener recursos, lo cierto es que en este caso la situación de Y.E.V.P. no parece ser demasiado favorable a nivel económico.

[Ana Obregón, abierta a tener un segundo hijo de Álex: "A lo mejor el niño también llega algún día"]

La portada de Lecturas.

A tenor de la información que da la revista, es de origen humilde, nacida en Cuba aunque residente en Florida y no sería la primera vez que gesta el bebé de otra persona. Además es madre de dos hijos biológicos que ya son adolescentes y actualmente tiene pareja. Reside en un sencillo apartamento de Hollywood, a sólo 20 minutos del hospital en el que nació la hija de Álex Lequio, a quien han llamado Ana Sandra Lequio Obregón.

Lleva una vida normal, aunque todavía se está recuperando del parto que, según ha explicado Ana en su última exclusiva, "se adelantó". No sabe si fue natural o por cesárea, porque no se atrevió a entrar, pero sí conoce a la mujer que ha hecho posible su milagro: "Es toda una bendición, de verdad, una bendición de perso­na", asegura la actriz en su entrevista con ¡HOLA!

La actriz habría pagado unos 35.000 euros a esta mujer y 170.000 en total por todo el proceso. Ella se comprometió meses antes de dar a luz a hacer entrega voluntaria del bebé, renunciando a cualquier derecho sobre él. Se trata de un pacto legal de adopción y la pequeña quedó registrada como hija legal de Ana, aunque biológicamente es su nieta. No existe carga genética de la gestante, pues el embarazo se produjo mediante un óvulo donado y el esperma de Álex, que había sido congelado antes de su muerte.

Como la propia Obregón ha manifestado, ser padre era el deseo del joven y ella se ha limitado a cumplir su última voluntad. No le importan las críticas y tampoco descarta volver a recurrir a la gestación subrogada para darle un hermano a Ana Sandra.

Sigue los temas que te interesan