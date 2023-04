Estefanía de Mónaco se convierte en abuela: Louis Ducruet y Marie Chevallier, padres de su primer hijo

La familia Grimaldi está de enhorabuena. Louis Ducruet (30 años) y Marie Chevallier (30) han dado la bienvenida a su primer hijo en común, una niña que ha convertido a la princesa Estefanía de Mónaco (57) en abuela.

El encargado de compartir la feliz noticia ha sido el príncipe Alberto (65) quien, aprovechando la entrega de unos diplomas de la Cruz Roja, celebrada en el Auditorio Rainiero II, desvelaba que "mi sobrino Louis Ducruet y su esposa Marie tienen la alegría de ser padres de una niña". En el mismo acto estaba también presente Camille Gottlieb (24), hermana de Louis, que no podía ocultar su alegría por la llegada de su sobrina.

De momento, los felices papás no se han pronunciado. Si bien es cierto que han compartido en sus redes sociales algunas imágenes del embarazo, son muy discretos en lo que se refiere a su vida personal. Sin embargo, se espera que en los próximos días compartan una publicación para dar la bienvenida oficial a su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie Ducruet (@marieducruet)

Hace unas semanas, Marie Chevallier concedía una entrevista para la revista francesa Gala, en la que desvelaba que su embarazo había sido muy bueno. "He sido afortunada, no he tenido náuseas, pude irme de vacaciones y todo el mundo me cuida mucho, tanto en el trabajo como en casa", confesó. Sobre su marido, contaba que estaba "muy implicado" ante la llegada de su primer hijo y la acompañaba en todas las revisiones médicas.

Fue el pasado 24 de noviembre cuando el matrimonio desveló en sus perfiles de Instagram su embarazo. "Una aventura está por comenzar", escribieron en un post compartido que acompañan con una fotografía de ambos con su mascota. En la instantánea, su perro, Pancake, aparecía ataviado con una camiseta en que desvelaba que muy pronto se convertiría en el hermano mayor. Ahora que ya están los tres juntos, el gran misterio es conocer el nombre de la pequeña, que seguro guarda un gran significado.

Estefanía de Mónaco junto a su hijo y su nuera en una imagen de archivo. Gtres

Louis Ducruet y Marie Chevallier se conocieron en un club de Cannes, pero su amor surgió tiempo después, cuando coincidieron en la Escuela de Negocios Skema. Finalmente, en 2017, decidieron dar un paso más en su relación. El hijo de Estefanía de Mónaco le pidió matrimonio a la que fuera su novia en la ciudad vietnamita de Hoi An.

Finalmente, fue el 26 de julio, después de siete años de relación, cuando Louis Ducruet y su mujer celebraron su enlace. Primero en un acto civil en el Ayuntamiento de Mónaco y un día más tarde en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Catedral del Principado. Ahora, casi cuatro años después, han cumplido su deseo de formar una familia.

