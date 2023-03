3 de 4

"Buen viaje, mamá", estas son las palabras de Lara Dibildos, rota de dolor, en la despedida de su madre. Además, Semana hace un homenaje póstumo a Laura Valenzuela recordando su carrera y su vida. Por otra parte, Marisa Jara habla por primera vez después de tener que pasar por el quirófano para que le fuera extirpado un tumor cancerígeno en el ovario derecho y confiesa: "Me he salvado otra vez, es lo importante. Al perder a mi bebé hace tres meses, empecé a tener unos dolores en el abdomen y entonces fue cuando me detectaron un tumor maligno. Me ingresaron de urgencia y me han quitado el ovario derecho y unos quistes". El tercer tema que se asoma a la primera plana tiene que ver con una de las parejas de moda, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña, que ya no esconden su amor y sonríen al ser fotografiados juntos durante un paseo por las calles de Madrid.