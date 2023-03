1 de 10

Esta imagen de la presentadora es muy significativa, pues con ella envía un mensaje claro y contundente. En las últimas semanas se ha visto envuelta en una agria polémica con Belén Esteban, pero Alicia Senovilla sólo está preocupada por su futuro y no parece dispuesta a abrirse a entrar en guerras. Esto es lo que dice mientras hace el gesto de cerrar la puerta: "A veces cierras puertas que no llevan a ninguna parte y de pronto se abren otras que te sorprenden con nuevas oportunidades y aprendizajes. Y quizás, como un buen amigo me decía hace unos días, todo es cuestión de atreverse, querer y arriesgar. Porque ya sabes que quien no arriesga no gana, me decía.... Y aunque no siempre querer es poder, intentarlo es el primer paso. Al fin y al cabo las puertas se abren con dos palabras: tira y empuja".