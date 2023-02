El duro ingreso hospitalario de Yolanda Ramos: "He estado súper mal y sola"

Ya ha pasado el susto, pero confiesa haberlo pasado muy mal. Yolanda Ramos (54 años) se ha visto obligada a pasar seis días ingresada a causa de un virus estomacal, que tuvo consecuencias severas sobre su estado de salud. La actriz de la serie Paquita Salas se encontraba en Barcelona cuando empezó a sentirse mal tras tomar unos medicamentos y tuvo que acudir a un centro médico de urgencia. Sus circunstancias familiares y el hecho de encontrarse fuera de su ciudad hicieron que su estancia en el hospital fuera especialmente dura.

Lo ha contado en conversación con el programa Socialité tras recibir el alta. "He estado súper mal. Me cogí un virus muy feo en la barriga, he estado seis días que me deshidrataba. Me pilló en Barcelona, empecé a ponerme mal y así acabó", ha confesado. Lo peor de todo es no haber podido recibir visitas y pasar el trance sin compañía alguna: "He estado muy sola".

El problema ha sido que su madre también estaba ingresada, por lo que no podía acompañarla, así que tuvo que afrontarlo de este modo. Para colmo de males, una vez que pudo salir del hospital, su hija Charlote (11) sufría un pequeño accidente que le ha provocado una fisura en la pierna.

La actriz ha hablado con el programa 'Socialité'.

Yolanda Ramos ya se encuentra bien, aunque parece que no asistirá a la entrega de los premios Goya este sábado 11 de febrero. La actriz, que no atraviesa uno de sus mejores momentos, hablaba hace unas semanas en el programa Las tres puertas de TVE de sus problemas de salud mental. Allí hacía una declaración sorprendente con respecto a su trabajo: "Aprovechan para pagarme menos porque doy aspecto de loca. No me toman en serio".

En otro de los momentos más íntimos de aquella entrevista se abría en canal para exponer sus debilidades. "Soy demasiado sensible, a veces pienso que no estoy preparada para vida. No me preguntaron si quería venir al mundo. Estoy aquí y no me pregunto mucho, tiro hacia delante. Estoy pasando una mala temporada ahora. No en lo profesional, ¿eh? Quizá sea la edad. ¿Vale la pena la vida? Pues hay veces que sí y otras veces que no sé", confesaba.

La actriz está unida sentimentalmente a Mario Matute desde hace más de una década y ambos son padres de una niña, que es su mayor felicidad. "Mi marido es pura luz. Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso. Es un hombre bueno, 11 años más joven que yo", decía en 2020 durante una entrevista con Samantha Villar.

