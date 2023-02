Amalia de Holanda, sobre las amenazas que ha recibido: "Lo estoy pasando mal"

El primer viaje de Estado acompañando a los Reyes en su tour por el Caribe ha supuesto un soplo de aire fresco para ella, tras verse obligada a recluirse en palacio el pasado mes de octubre por causas de fuerza mayor. La princesa Amalia (18 años) al fin ha roto su silencio y se ha pronunciado por primera vez sobre las amenazas que ha recibido por parte de la mafia y que han cambiado radicalmente su rutina.

Arropada por Guillermo (55) y Máxima de Holanda (52), mostrándose algo tímida y nerviosa, la heredera ha contado lo que ha supuesto para ella este grave problema de seguridad, que le ha afectado también anímicamente. Sin querer quitarle importancia al tema, ha confesado: "Voy a ser muy sincera. Todavía estoy pasándolo muy mal".

Desde que empezaran las advertencias se han extremado las medidas de vigilancia sobre ella para evitar cualquier ataque a su persona. Esto le hizo abandonar el piso que ocupaba en Ámsterdam en lo que era el inicio de su vida independiente y también su presencia en la Universidad de la citada ciudad. Puso rumbo de vuelta al palacio estar a salvo y se ha visto obligada a proseguir sus estudios de manera virtual.

[Amalia de Holanda debuta en su primer viaje oficial arropada por sus padres]

Los Reyes y su hija, en su comparecencia ante la prensa. Gtres

"Entré en mis días de estudiante con la idea de hacer lo que hacen los estudiantes. La realidad, por desgracia, fue todo menos eso. Echo de menos la vida normal, la vida de una estudiante. Pasear por las calles, poder ir a una tienda…", ha reconocido públicamente. En este duro trance cuenta con el apoyo incondicional de los Reyes, que están a su lado para intentar que el cambio le resulte lo menos gravoso posible y aplauden cómo ha afrontado su debut internacional.

"Como padre, solo estoy orgulloso de que nuestra hija haya venido con nosotros en un largo viaje a través de seis islas. Brillo de orgullo cuando la veo, eso lo tengo como padre", ha dicho el Rey, que además ha expresado que estaban más tranquilos con respecto al tema de la seguridad de la heredera y que confían en los expertos. "No soy un experto en seguridad. Si tuviera que preocuparme por eso, me preocuparía por algo en lo que no tengo experiencia. Si ellos nos dicen que podemos caminar con seguridad, entonces no lo pienso más".

Antes de volver en su país natal y a su vida en el palacio, Amalia de Holanda ha querido comentar cómo ha sido su experiencia durante su primer viaje oficial, en el que ha protagonizado un sinfín de anécdotas y ha tenido la oportunidad de ensayar su trabajo de futura reina. "Tengo muchas ganas de expresar mi agradecimiento por todo el apoyo tanto de amigos y familiares, pero también de todas partes de los Países Bajos y por ende también del Caribe", ha dicho.

Archivado en Casas Reales, Guillermo de Holanda, Máxima de Holanda

Maite Torrente Redactora de JALEOS. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

Sigue los temas que te interesan