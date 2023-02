Vegana, novia de un músico y fundadora de una ONG: el lado más íntimo de Clara Lago

Clara Lago puede presumir a sus 32 años de tener un currículum envidiable. No solo ha protagonizado éxitos del cine español como El juego del ahorcado o Primos, también es la actriz que más espectadores ha llevado al cine gracias a Ocho Apellidos Vascos y su secuela, Ocho Apellidos Catalanes. Triunfos de los que sin duda está orgullosa y al que se suma uno nuevo, pues este sábado 11 de febrero la madrileña se sube al escenario de los Premios Goya convertida en presentadora de la gala.

Se trata de una cita que Lago conoce muy bien, pues con apenas 12 años asistió por primera vez a la fiesta del cine español como nominada en la categoría de Mejor Actriz Revelación por El viaje de Carol. No se llevó el premio, pero ha repetido en la alfombra roja en varias ocasiones, llegando a estar varios años en la lista de las mejor vestidas.

Esta vez será diferente. No solo protagonizará titulares por su estilismo, también por su rol como conductora de la gala, una tarea que comparte con Antonio de la Torre (55). Clara Lago vivirá una de las noches más especiales de su vida, en la que mostrará una faceta totalmente desconocida que la acercará al público y es que, si bien su nombre es de sobra conocido, hay detalles de ella que son un misterio para la gran mayoría.

Clara Lago y Antonio de la Torre son los presentadores de los Premios Goya 2023. Gtres

Para hablar de sus primeras veces frente a las cámaras hay que remontarse al comienzo de los años 2000, cuando Clara se estrenó como actriz con las series Manos a la obra y Compañeros, donde dio vida a Desirée durante 15 episodios. Tras un pequeño parón le siguieron Hospital Central y Los hombres de Paco y películas como La vida que te espera, El club de los suicidas o El mal ajeno.

Gracias a su talento fue alargando su filmografía hasta convertirse en un rostro de sobra conocido. Pero no fue hasta 2015 y Ocho apellidos vascos cuando se convirtió en la actriz de moda y su fama alcanzó su momento álgido. La película dirigida por Emilio Martínez-Lázaro fue el comienzo de una nueva etapa para Clara, que vio cómo su vida personal, que compartía con Dani Rovira (42), quien además era su compañero de reparto, empezó a acaparar titulares debido al éxito que tuvo la cinta.

Pese a todo, siempre lograron mantener separada su profesión de su relación amorosa y apenas hay fotografías de ellos dos juntos en eventos o photocalls. Lo que no tuvieron problemas en compartir de manera pública fue la ONG Fundación Ochotumbao, que fundaron juntos en 2017 para fomentar proyectos que mejoren la vida de los más desfavorecidos.

Clara Lago y Dani Rovira fueron pareja durante cinco años. Gtres

También lucharon en defensa del medioambiente, lo que les llevó a hacerse veganos y convertirse en un ejemplo a seguir para muchas personas. Una decisión que, para Clara, estuvo motivada por motivos morales tras ser consciente de "las repercusiones medioambientales del consumo de carne y lácteos, además del evidente maltrato animal", según relevó en una entrevista para Cosmopolitan.

Pero más allá de esto, su relación fue muy discreta. Una característica que también se puede utilizar para referirse a su ruptura, que llegó en 2019 y tras cinco años de amor. No hubo declaraciones de ningún tipo y fue el tiempo el que evidenció que ya no eran novios, pero sí grandes amigos.

Así quedó claro apenas unos meses después, cuando al malagueño le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin y ella se convirtió en su mejor apoyo. "Es un honor poder acompañarte, ahora y siempre, porque las 'etiquetas' se pasan por el arco del triunfo cuando lo que se siente es tan jodidamente incondicional", escribió Lago en sus redes cuando el andaluz superó la enfermedad.

Enamorada de nuevo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Lucena (@joselucena__)

A la gran relación con su ex, se suma que Clara Lago está enamorada. En marzo de 2021 se hicieron públicas las primeras fotografías con su actual novio, José Lucena (40), al que ya ha presentado en sus redes sociales, donde le ha dedicado palabras cargadas de amor. Cordobés de nacimiento, es músico actor y productor, ha protagonizado algunas obras de teatro y tiene un disco en el mercado llamado Tanta Agua.

Además, como desvela en su perfil de Instagram, también es empresario y es que cuenta con dos locales de restauración en Madrid, Abonavida y Amalavida, en los que por supuesto hay opciones veganas. Además, es cofundador del restaurante La Tuerta Funky Castizo, así como de la coctelería La Vaga, también ubicados en la capital.

Clara Lago en una imagen de archivo. Gtres

Quizá inspirándose en su ejemplo, en julio de 2021, junto a una amiga, Clara puso en marcha un restaurante de comida saludable ubicado en Barcelona que se llamaba Be clever Be Vegan y como indica su nombre, era de comida vegana. Sin embargo, no salió bien y es que desde enero de 2022 no se actualizan sus redes sociales y su página web ya no existe.

Un pequeño fracaso que no empaña el gran currículum de Clara Lago, que este sábado 11 de enero vivirá una de las noches más importantes de su vida al ser una de las protagonistas de los Premios Goya.

