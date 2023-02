Las lágrima de Anna, la hija de Carlos Saura: “Mi padre es un ejemplo de vida para todos”

La gala de la 37.ª edición de los Premios Goya tuvo en su inicio uno de sus momentos más memorable al rendir tributo al gran Carlos Saura, el Goya de Honor de este año, fallecido justo un día antes de poder recoger el galardón en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Con Carmen Maura (77 años), protagonista de películas suyas como Los ojos vendados y ¡Ay, Carmela!, ofreciendo un sentido discurso, señalando que le "hubiera gustado" decirle público lo mucho que le marcó como actriz. Fueron su viuda, Eulalia Ramón (63 años), y sus hijos Antonio (62 años) y Anna (28 años). Precisamente, su hija ofreció un momento muy emocionante: "Mi padre es un ejemplo de vida para todos".

"Estamos aquí como él quiso, nuestro padre se fue ayer trabajando hasta el último minuto, enseñándonos que hay que vivir apasionadamente, que la cultura es lo más importante que tenemos, que tenemos que potenciarla, y que la cultura no entiende de ideologías ni colores, que es nuestro legado", comentó sentidamente Anna. "Es un ejemplo de vida para todos los que nos dedicamos al arte", siguió.

No fue la única, ya que su hijo Antonio quiso rendir homenaje a las mujeres que influyeron en la carrera de su padre. "Quiero reivindicar a las mujeres que han estado y han hecho de mi padre la persona que es", rindiendo tributo así a Adela Medrano, Geraldine Chaplin, Mercedes y Eulalia Ramón.



Fue su viuda quien, además de rendir tributo a la sanidad pública, leyó el discurso que dejó preparado Saura. "A mis 91 años recién cumplidos no habría podido tener más satisfacción que recibir por parte de la Academia el Goya de Honor. Gracias a todos los que os habéis acordado de mí. He sido muy afortunado rodando más de 50 películas, he traspasado los límites que me he propuesto", recitó.

"Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación, me siento como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Siempre he dicho que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz", continuó.

Uno de los momentos más emocionantes jamás vividos en unos Premios Goya. La familia de Carlos Saura recoge el Goya de Honor un día después de su fallecimiento #Goya2023 pic.twitter.com/wJfVlMV8CF — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

El homenaje a Saura continuó con la proyección de un vídeo homenaje en el que la Academia hacía un extenso repaso a la amplia filmografía del cine con títulos como Peppermint frappé, El jardín de las delicias, La prima Angélica, Cría cuervos, Mamá cumple cien años, Bodas de sangre, El amor brujo, ¡Ay, Carmela!, Tango, Goya en Burdeos, El séptimo día o Jota de Saura.

Posteriormente, subió al escenario la cantante mexicana Natalia Lafourcade para interpretar el emblemático tema Por qué te vas de Cría cuervos, provocando un sonoro aplauso en el Fibes.

Archivado en Carlos Saura, La 1, Premios Goya, Televisión

Sigue los temas que te interesan