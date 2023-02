5 de 10

El torero, envuelto en las últimas semanas en varias polémicas familiares, busca refugio en el campo. Al distanciamiento con su hermano Cayetano, se suma la ruptura de relaciones con Kiko Rivera y la guerra abierta que mantiene con su primo José Antonio Canales, del que no quiere saber nada. Quizá por eso lanza este mensaje mientras disfruta de un momento de soledad entre la naturaleza y acompañado de su perro: "Si, algún día me pierdo, no buscarme". Gracias a esta foto sus seguidores pueden descubrir también que a Fran Rivera le gusta tocar la guitarra.