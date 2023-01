Máximo Huerta: "Mi madre está mal. Por las mañanas cree que soy su hermano y por las tardes, su hijo"

La vida de Máximo Huerta (52 años) ha dado un giro radical en los dos últimos años. El escritor se trasladó a su pueblo natal, Buñol (Valencia), donde acaba de abrir una librería mientras cuida a su madre, Clara Hernández, que desde 2020 ha sufrido varios baches de salud. Sobre ello y su nueva rutina habló este pasado lunes, 30 de enero, en su visita a El Hormiguero.

"Está muy mal, como muchas personas en este país. Por las mañanas soy su hermano, por las tardes soy su hijo", confesó Máximo Huerta a Pablo Motos (57) al hablar sobre los problemas que padece: tumores, cáncer y demencia.

El pasado mes de diciembre, el escritor también se hizo eco en las redes sociales de esta última enfermedad, que le impide a su progenitora recordar, pensar o tomar decisiones. En su perfil de Twitter, Máximo confesó: "Los días que mi madre no me reconoce es como si no tuviera patria".

[Máximo Huerta, sobre el estado de su madre: "Los días que no me reconoce es como si no tuviera patria"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

El que fuera ministro de Cultura es hijo único y se ha volcado en su madre para darle mayor alegría el tiempo que el destino lo permita. "Me fui a vivir a Buñol para cuidarla y sobre todo para no tener una pena de futuro. Quiero morirme tranquilo y que ella haga el viaje feliz", comentó Máximo, que ahora, como cuidador, también sufre las consecuencias de las enfermedades de su madre.

"Envejecer es una auténtica putada para el que envejece y para el que lo ve alrededor", reflexionó. "Envejecer es acostumbrarse a perder. Pierdes amigos, pierdes vista, pierdes la talla... Perder es sólo para valientes. Yo no sé si soy tan valiente como me creo. No por mí, por los demás. Me cuesta ser lo suficientemente fuerte para cuidar", añadió el escritor, cuya visita a El Hormiguero estuvo centrada en la promoción de su último libro, Adiós, pequeño, que ha alcanzado su quinta edición.

Tras explicar que en la novela relata la historia de una familia tradicional española, Máximo Huerta confesó que hoy es consciente de que su madre "habría sido más feliz" sin él.

Maximo Huerta junto a su madre, en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

"Habría hecho lo que hubiera querido. Habría vivido en otro lugar. Se habría probado con otros hombres, no solamente con aquel, que es mi padre. Habría tenido ella, y otras 'Claras', una vida más luminosa. Por eso estoy convencido de que mi madre hubiera sido mucho más feliz sin mí", comentó.

Fue en la Navidad de 2020 cuando Máximo Huerta habló por primera vez de la salud de su madre. "Ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola", explicó entonces al hacer balance sobre su último año. En ese momento también aprovechó para pedir un para el 2021: "Que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo".

Desde entonces, Máximo ha estado junto a ella en todo momento, convirtiéndose en su mejor apoyo. De hecho, cuando la situación lo ha requerido, ha cancelado toda su agenda para estar a su lado. Así sucedió en febrero del año pasado, cuando Clara Hernández sufrió una caída y se rompió la cadera. Ocho meses después, en octubre, la madre del escritor fue intervenida en el hospital La Fe de Valencia del tumor que le diagnosticaron en 2020. "Le han extirpado buena parte de un tumor que ha vuelto a crecer", explicó el exministro.

Archivado en Enfermedades, Màxim Huerta, Salud

Cristina Brunetti Apasionada por contar historias en diferentes formatos. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Monteávila (Caracas), con Máster en Periodismo por la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad CEU San Pablo. En El Español desde 2020.

Sigue los temas que te interesan