La cantante comienza una ilusionante etapa profesional en México, donde trabajará de la mano de su nueva mánager, a la que ha dedicado un texto en Instagram: "Otro regalo que me hace el 2022 un día antes de finalizar el año. Comienzo un nuevo camino hacia México. Aunque no os lo creáis, siempre me visualicé allí aún sin conocer el país, pero su música me mueve todos los sentidos. Por eso hice Con Permiso, mi nuevo disco de rancheras. Hoy firmo mi contrato con @lulyrangel_ . Será mi manager en México. A las dos nos unen las ganas y la ilusión de construir una carrera allí. Somos trabajadoras incansables. Ahora toca sembrar para cumplir otro sueño. México... voy a ti".