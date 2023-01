Piqué podría querellarse contra Shakira por una frase de su canción: el motivo, explicado por un experto

No se habla de otra cosa. Shakira (45 años) y Bizarrap (24) han hecho, en pleno mes de enero, el que promete ser uno de los grandes temas de 2023. Al fin de esta edición, la dupla más viral de la música hoy ha logrado superar los 30 millones de views en su vídeo para SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, sólo 12 horas después de su estreno.

Las grandes víctimas de las rimas envenenadas de la artista colombiana son dos: Gerard Piqué (35), su pareja durante 12 años y padre de sus dos hijos, Milan (9) y Sasha (7), y la pareja del exfutbolista, Clara Chía, la joven de 23 años con la que el deportista la engañó y con quien empezó una relación sentimental que dura hasta estos días.

El tema, prácticamente, no da lugar a la interpretación porque Shakira se ha encargado no de lanzar indirectas, sino de detonar bombas nucleares contra el uno y la otra. No obstante, hay una frase en concreto que ha llamado la atención de propios y extraños.

Un verso al que EL ESPAÑOL ha intentado encontrar sentido y explicación dado que lo que afirma la cantante podría tratarse de algo muy grave: Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Respecto a "la suegra", se sabe que Piqué adquirió la casa colindante con a la suya con Shakira y sus hijos para que sus padres estuvieran cerca de él y de sus nietos. Con la separación, el exjugador del Barça se mudó a su ático de soltero del centro de Barcelona con su novia.

"Con la prensa", es obvio que la intérprete de Waka waka alude a las guardias que los medios hacen día tras día a las puertas de su hogar, pero... ¿qué quiere decir con que Piqué la dejó con "la deuda en Hacienda"?

Este periódico ha contactado por diferentes vías con Pilar Mañé, abogada de Shakira, y con Ramón Tamborero, el letrado que representa a Gerard Piqué, aunque ambos han preferido no pronunciarse al respecto. Para intentar arrojar luz sobre la frase más confusa del último hit de Shak y Biza, este diario ha consultado con Nicolás Martín, abogado laboralista especializado en Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Lo que comenta Shakira en su canción "podría interpretarse como la imputación de alguna responsabilidad a Piqué en el tema de Hacienda. Estaría imputando un fraude, delito o cualquier otra figura. Él podría querellarse si entiende que la letra hace esas afirmaciones y si ella no puede probarlo, se enfrentaría a responsabilidades penales", comienza relatando Martín.

Y prosigue: "No se puede imputar la participación de alguien en un fraude o delito sin pruebas. El afectado puede iniciar acciones por lo que entenderá sin falsedades que afectan a su honor, imagen pública, etcétera". "Si yo fuese el abogado de Piqué, le recomendaría que interpusiera una querella, además solicitar que se deje de difundir la canción como medida cautelar. Shakira es la autora de la canción. Me cuesta creer que esa letra no haya pasado antes por sus abogados. Igual que se pide el secuestro de un libro, programa de televisión o noticia en periódico, yo pediría el secuestro cautelar de la canción", concluye Nicolás Martín.

Otras interpretaciones posibles en este sentido podrían ser las de aquellas personas que afirman que, con esa frase, Shakira se refiere a que Piqué la abandonó en su peor momento y con la prensa pendiente de todos sus movimientos por el juicio en el que le piden una pena muy alta de prisión.

Shakira y Hacienda

La batalla legal de la cantante colombiana con la Agencia Tributaria viene de lejos y, según un informe emitido por los peritos en abril de 2021, Shakira defraudó 14,5 millones de euros entre los años 2021 y 2014 al fisco español.

Ella, en cambio, argumenta que durante ese tiempo no permaneció en España más de 183 días al año, como exige la ley para que tengas que tributar en nuestro país. Las cosas se tornaron aún más oscuras el pasado verano cuando la Fiscalía de Barcelona solicitó ocho años y dos meses de cárcel para la diva, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública por defraudar la citada cantidad.

El Ministerio Público presentó su escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país. Shakira ya devolvió los 14,5 millones que se le reclamaban más tres de intereses.

Estas últimas informaciones, con la petición de prisión, llegaron sólo dos días después de que Shakira rechazara el acuerdo que le ofrecían y anunciara que se sentará en el banquillo: quiere ir a juicio para demostrar que es inocente. Según comunicaba su agencia de comunicación y representación, la artista confía "plenamente" en su inocencia y espera salir victoriosa de esta batalla.

