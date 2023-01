El emotivo homenaje a Concha Velasco en el que participa su hijo Manuel: los detalles y una figura clave

A finales del año 2022, la inconmensurable actriz Concha Velasco (83 años) volvía a preocupar a sus seguidores por su delicado estado de salud, que la obligó a ingresar en el hospital Puerta de Hierro, de Madrid. Lo cierto es que el estado de la artista se ha agravado considerablemente en el último tiempo, pero, cuando todo hacía indicar que pasaría Fin de Año ingresada, el 31 de diciembre de 2022 recibió el alta hospitalaria.

Todo un motivo de felicidad para sus seres queridos y, sobre todo, para sus hijos, Manuel Martínez Velasco (45) y Paco. Concha fue trasladada a la que es su casa, su hogar, la residencia Orpea Punta Galea. Allí, en sus cálidas estancias, la celebérrima actriz pudo dar la bienvenida al año 2023 rodeada de amor y familia. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Concha sigue "estable", razonablemente bien, pero "muy débil".

En medio de su recuperación, este medio ha podido confirmar en las últimas horas que se ha hecho realidad una suerte de homenaje a Velasco, puede que, con toda seguridad, el más especial para la de Valladolid. El que llega en un momento clave, difícil, aciago de su vida: cuando su salud atraviesa un momento regular. El homenaje tiene que ver con la última obra teatral que protagonizó la otrora 'chica ye yé', La habitación de María.

La portada del libreto sobre la obra 'La habitación de María'.

Esta función -creada por su hijo Manuel Martínez Velasco, producida por Jesús Cimarro y dirigida por José Carlos Plaza- ha sido adaptada por una editorial para convertirla en un libreto teatral. Manuel y José Carlos Plaza han cedido los derechos para que la editorial Éride Ediciones transforme La habitación de María en un libro. Así lo confirma a este periódico Manuel: "Se trata de la publicación del texto por parte de una editorial que publica libretos de texto".

Explican que este proyecto le ha hecho especial ilusión a la legendaria artista, no ya por ser La habitación de María su última obra, sino porque detrás de este gesto está su hijo y, también, uno de los hombres más importantes en su trayectoria profesional: el director teatral José Carlos Plaza. Figura clave en la vida laboral y personal de Concha. Amigo del alma que ha crecido profesionalmente de la mano de su maestra.

"José Carlos ha sido mucho, por no decir todo, en la profesión de Concha. Él y Jesús Cimarro. La han guiado mucho en el teatro y han sabido hacerse grandes fusionando sus talentos", explica a este medio quien bien conoce la intrahistoria de su relación. Ambos sienten por el otro gran admiración.

Así hablaba Concha de Plaza en 2020, cuando se presentó la obra teatral: "José Carlos forma parte de mi vida no sólo profesional, sino de la personal. Yo creo que es más grande que José Luis Alonso y que Miguel Narros. A él no le gusta que diga esas cosas (risas), pero me parece que está en la línea de Peter Brook y quizás más. A José Carlos no le gustan nada las intervenciones y no se le da el puesto que se merece porque él se niega a estar en los sitios".

La artista posando ante los medios de comunicación, durante la presentación de 'La habitación de María', en septiembre de 2020. Gtres

En esa línea, explica a este medio una fuente de total solvencia que José Carlos es una de las personas que más pendiente está de la salud de la artista, siempre, eso sí, desde la discreción que lo caracteriza.

La maltrecha salud de Concha Velasco volvía a preocupar a propios y extraños el 27 de diciembre de 2022, tras hacerse público su último ingreso hospitalario como consecuencia de un agravamiento de su estado.

Así lo confirmaba su hijo mayor, Manuel, en comunicación con EL ESPAÑOL. "Efectivamente, como informan varios medios, nuestra madre, Concha Velasco, se encuentra ingresada en el hospital. Como sabéis, está enferma desde finales de verano de 2021. Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad", posteó el cineasta.

Para añadir: "Desde verano de 2021 se aceleraron los acontecimientos y todos los traslados, tratamientos e ingresos que se han producido desde entonces han respondido siempre a prioritarios criterios médicos, con su aprobación y deseo, como no puede ser de otra manera. Este es otro ingreso que responde a estas directrices médicas".

Concha Velasco posando ante los medios, en octubre de 2018, en Madrid. Gtres

Tal y como pudo conocer este medio, Velasco ingresó en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Su centro médico de confianza, donde la tratan desde hace tiempo. Fue hace unos días cuando Velasco tuvo que ser trasladada desde la residencia de mayores donde vive hasta el hospital debido a la imposibilidad de administrarle la medicación necesaria para su enfermedad.

En concreto, este medio pudo sostener que Concha estaba ingresada en la planta número 6 del citado centro, un lugar especializado con tratamientos indicados para su dolencia. Hace unas semanas, con motivo de otra información concerniente a su débil salud, este medio pudo conocer, en exclusiva, que en el citado hospital de Majadahonda hay un hombre en el que Concha confía ciegamente, el "doctor Calleja", como lo llama ella.

Se trata del médico José Luis Calleja. Es Profesor titular de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y Jefe adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Entre sus especialidades, está el aparato digestivo. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y Profesor Asociado en la Facultad de Medicina.

"Ella se siente súper segura y tranquila con él y su equipo", explicó entonces alguien cercano a la familia. En este tiempo de ingreso en la residencia, han sido varias las ocasiones en que Concha Velasco ha visitado el hospital de Puerta de Hierro para revisiones médicas, y se detalla que la comunicación entre la actriz y su médico es frecuente.

