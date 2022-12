Manuel, el hijo de Concha Velasco, da la última hora sobre la salud de la actriz y no oculta que está "flojita"

El pasado 29 de noviembre de 2022, la gran Concha Velasco cumplió 83 años en uno de sus momentos más complicados a nivel de salud. La celebérrima actriz, que vive en la residencia de mayores Orpea Punta Galea, ubicada en Madrid, desde hace un año, ha lidiado en los últimos tiempos con diferentes baches de salud.

El día de su cumpleaños, varios amigos y compañeros de profesión, como José Sacristán (83) y Cayetana Guillén Cuervo (53), visitaron a Velasco en su centro de mayores. A su salida, Sacristán se sinceró ante los medios: "Está flojita, está delicada, pero, como siempre, la chica yeyé. No hay quién pueda con ella. Está flojita, pero está bien, está bien".

Y añadió: "Tiene una lucidez bárbara y sigue recordando y estando, pero en fin, ¿qué voy a contar yo que no sea una imprudencia? Concha Velasco está pachochilla, pero es Concha Velasco hasta que haya de ser". Unas declaraciones muy sinceras y directas que se alejaban de la versión correcta, escueta y educada que había mantenido Manuel Martínez Velasco (45), el hijo de Concha, hasta la fecha.

[Concha Velasco cumple 83 años en su momento más difícil: la íntima celebración y la visita que más reclama]

Velasco y su hijo, Manuel, saliendo del teatro, en noviembre de 2020, en Madrid. Gtres

El cineasta, hasta ahora, se había limitado a decir que su progenitora se encontraba "bien". No obstante, este pasado jueves, festivo y día de la Inmaculada Concepción, santo de Concha Velasco, Manuel visitó a su madre y en su encuentro con los medios de comunicación no ocultó que está "flojita".

Más tranquilo después del importante bajón de salud que sufrió la actriz el pasado mes de octubre -y sin confirmar ni desmentir la información de que la familia ha decidido restringir las visitas para que esté tranquila-, Manuel ha asegurado, tan amable como siempre, que la inolvidable 'chica yeyé' está "bien, de verdad", pero no esconde que también se encuentra "flojita".

Una sola palabra con la que deja entrever que todavía no está recuperada del problema de salud que sufrió hace casi dos meses, y del que apenas ha trascendido ningún detalle.

En este duro trance, la familia quiere respetar al máximo la privacidad de Concha, por lo que, aunque su hijo es consciente del cariño que el público tiene por su madre, y agradece la presencia de la prensa en días señalados como su cumpleaños o su santo, prefiere no revelar nada sobre cómo es el día a día de la artista: "No, no, venga. Muchísimas gracias por venir, yo os lo agradezco".

Madre e hijo durante la entrega de la Medalla de Oro a la actriz, en Valladolid, en marzo de 2018. Gtres

En los últimos meses, han sido varios los momentos en los que se ha acrecentado la alarma mediática por su maltrecha salud. La última vez, hace unos días, cuando su hijo Manuel salió de la residencia, tras una visita familiar, con un rostro un tanto serio y atribulado, según la opinión de los reporteros allí congregados.

Como viene siendo habitual en el cineasta, éste tranquilizó sobre el estado de salud de su progenitora. "Todo bien", aseguró Martínez Velasco, de manera escueta, sin querer entrar en mayores detalles. El martes 5 de noviembre el programa Fiesta adelantaba que Concha Velasco estaría pasando por "un momento complicado de salud" en la que estaría totalmente arropada de su familia.

En ese momento, EL ESPAÑOL pudo contactar de nuevo con Manuel, el cual, consciente del interés que su madre genera en la prensa, respondía que todo estaba en orden.

Como llevan haciendo desde que Concha se retirara de los escenarios, en el mes de septiembre de 2021, sus hijos están arropándola como nunca para que viva esta nueva etapa llena de sosiego y plenitud, con mucha serenidad.

