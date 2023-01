3 de 10

Horas antes de cumplir 50 años, la presentadora hacía un repaso de la última década de su vida recuperando algunas fotos del pasado. Esta, en la que aparece embarazada de sus mellizos, es una de las más especiales y ella misma explica por qué la ha elegido: "Es de las cinco de la tarde del 21 de septiembre de 2015. Es la foto que elijo para pasar a la década de los 50. Porque sé que nunca imaginé aprender tanto, tener tan claro cómo no quiero ser, lo que no quiero hacer, con quien nunca querré estar. Y me anuncian que de esta década que empieza surgirá otra persona evolucionada que puede que también me resulte irreconocible. Quién sabe… Que comience. Creo que estoy preparada".