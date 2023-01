Albert Rivera habla de Malú y sus dos hijas, Daniela y Lucía, en un pódcast: "Son el motor de mi vida"

Crisis es la palabra que más se repite cuando se alude a la relación de Albert Rivera (43 años) y Malú (40). Los rumores de un distanciamiento entre ambos e incluso de una ruptura han acompañado a la pareja casi desde el inicio de su historia de amor hace cuatro años. Sin ir más lejos, este 31 de diciembre la cantante publicaba un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir el 2022 en el que se sentía profundamente agradecida a la vida por la familia y amigos que tenía. En ningún momento en el post nombra a su pareja y muchos han visto en ello fantasmas donde parece no haberlos.

Albert Rivera ha confirmado, sin querer hacerlo, que continúa con Malú. Ha sido a través de un pódcast, que ha lanzado el ex jefe de Gabinete de Ministros argentino Marcos Peña, llamado Proyecto 77 donde entrevista a "políticos, deportistas, artistas, emprendedores y especialistas de habla hispana y portuguesa nacidos en su mayoría entre 1972 y 1982".

"Proyecto 77 es una conversación generacional donde personas que atravesamos situaciones de liderazgo compartimos aprendizajes y herramientas a partir de nuestra experiencia. Hablamos sobre la salud mental y física, la fama, el trabajo en equipo, comunicarse y conectarse con otros", asegura Peña en la presentación de su nuevo trabajo.

Albert Rivera con su hija mayor.

Albert Rivera es el protagonista del primer capítulo donde habla abiertamente de su ascenso y caída en la política, a la vez que dibuja un perfil íntimo revelando algunos aspectos más personales como la relación con su familia, sus hijas y las parejas que ha tenido hasta ahora.

Daniela (11), fruto de su romance con la psicóloga Mariona Saperas, y Lucía (2), nacida de su actual pareja, Malú, son lo más importante para el expolítico catalán. "Mis hijas son el motor de mi vida", comienza expresando en el pódcast. "A nivel personal si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero".

"Fui padre por primera a vez los 31 años. Creía que era entre normal y mayor pero viendo ahora la media española creo que fui padre joven. Y luego he sido padre a los 40 años, en otra etapa más madura. Ahora tengo más tiempo que antes. A los 11 días de nacer mi hija Daniela me tuve que ir a hacer una campaña municipal en la que yo no era candidato pero tenía que apoyar a todos los candidatos de mi partido. Es muy duro irte de tu casa y no verla ni de día ni de noche y perderte tantas cosas. Por el camino hemos ido recuperando terreno y ahora somos uña y carne a pesar de que ella vive en Barcelona y yo en Madrid".

Las mujeres de Albert

Durante el pódcast de más de una hora y media de duración, el expolítico catalán también tiene tiempo para hacer un breve repaso por las que han sido la parejas más importantes de su vida. Llama poderosamente la atención cómo se detiene en la madre de su primera hija y en Malú, mientras que pasa de largo por la relación que tuvo con Beatriz Tajuelo (44), a la que ni siquiera pone nombre en el relato.

"Estuve 10 años de mi vida con mi primera pareja digamos larga. Fue con Mariona que era una compañera amiga del instituto. Al principio no éramos pareja pero después empezamos a salir y tuvimos a Daniela. En esa época viví en Barcelona".

"Luego me vine a vivir a Madrid y estuve cuatro o cinco años con otra pareja (Beatriz Tajuelo). Después, y desde hace cuatro años, salgo con Malú, mi actual pareja. Tuvimos una niña que nació en junio del 2020 en plena pandemia. Íbamos al hospital a hacer las últimas pruebas con mucho miedo. No sabíamos qué estaba pasando. Aún no había ni vacunas. Mi hija será una de esas que ha nacido en la pandemia".

Albert Rivera y Malú a la salida del hospital con su hija Lucía en brazos. Gtres

