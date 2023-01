Ana Soria se pone romántica con una nostálgica foto de verano: "Te beso y no me responden los huesos"

En el verano de 2020, después de sufrir varios meses de confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus, una noticia zarandeaba los cimientos del mundo del corazón. El torero Enrique Ponce (51 años) y su pareja, Paloma Cuevas (50), una de las parejas más sólidas del panorama social, decidían poner fin a su matrimonio tras 25 años casados.

Poco tardó en averiguarse que el verdadero motivo de su quiebre es que él se había enamorado perdidamente de una joven almeriense de 21 años llamada Ana Soria. Desde entonces, la pareja fue la más perseguida de la temporada estival y la presión mediática para ellos fue tal que incluso decidieron apartarse de las redes sociales. Ponce cerró su cuenta oficial de Instagram y Ana, su razón de amor, hizo lo propio.

Calmadas las aguas, la andaluza ha regresado a su perfil online y, aunque continúa siendo muy discreta, como acostumbra, no esconde su amor por su pareja, con quien se rumorea pasará por el altar este recién estrenado 2023.

[Ana Soria dice adiós al rubio y se suma a la tendencia del 2023: su cambio de 'look']

Ana Soria en una imagen de sus redes sociales. Instagram

En su última publicación de Instagram, Ana Soria se ha puesto nostálgica, ha recordado su pasado verano con una imagen en la que luce impresionante, en el mar, con un bikini y su melena al viento. Y aunque no hay referencia temporal se entiende que es del pasado, pues la futura abogada ha abandonado el cabello rubio que la caracterizaba para pasarse a la tendencia de este año: el tono castaño natural con el que nació.

En el siguiente story de Instagram, Soria ha publicado la canción Cuando amanece, de uno de sus grupos favoritos, Estopa. La romántica letra no duda lugar a dudas: Te beso y no me responden los huesos / Y se me para el tiempo / Se me para el tiempo

Y yo te quiero besar / Besar tus labios de caramelo / Y que me lleve el demonio si no te quiero. Efectivamente, Estopa es uno de los grupos favoritos de Ana Soria.

[Enrique Ponce se retira de los toros para siempre y se casará con Ana Soria "muy pronto": detalles exclusivos]

Los hermanos más famosos de Cornellà de Llobregat estuvieron de gira este verano y ella asistió a uno de sus conciertos. Tampoco se quiso perder a Melendi, otro de sus grandes ídolos o el grupo internacional Coldplay, a tenor de lo que muestra en los stories destacadas de su cuenta de Instagram.

Sigue los temas que te interesan