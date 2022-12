9 de 10

La presentadora aprovecha algún rayo de sol invernal para lanzar un alegato importante que tiene que ver con las mascotas y en especial con la suya. "Nash lleva unos días muy nervioso, nunca le había visto temblar de ese modo… Ayer tuve que meterme dentro de la cama con él para que lograra calmarse un poco. He visto casos terribles de animales con ataques muy fuertes debido a los fuegos artificiales, recordad que su oído es mucho más sensible que el nuestro y sufren muchísimo por estos actos que pueden evitarse perfectamente. Por favor, os pido a tod@s mis seguidores que no utilicéis estas prácticas tan dañinas para ellos. Felices fiestas", pide Nagore.