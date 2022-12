Geraldine Larrosa, en el aniversario de la muerte de Carlos Marín: "No se han cumplido sus voluntades"

Este lunes 19 de diciembre se cumple un año de la muerte de Carlos Marín. El que fuera cantante del grupo internacional Il Divo, falleció a los 53 años en un hospital de Mánchester, Reino Unido, donde llevaba varios días ingresado. Su muerte dejó un gran vacío, dejando tras de sí un gran legado y muchos corazones rotos, pues nadie se esperaba el trágico final que le aguardaba.

Doce meses después, su ausencia se sigue notando. Aquellos que le conocieron y más le querían no dejan de echarle de menos, especialmente en un día tan señalado como este primer aniversario de su pérdida. Así lo ha confesado a EL ESPAÑOL Geraldine Larrosa (54 años), su exmujer y última pareja.

La también cantante ha sido una de las galardonadas en los premios Yo estoy de moda, celebrados en Madrid este pasado domingo 18 de diciembre, tan solo un día antes de cumplirse un año de la muerte de Marín. Este medio, presente en la gala, pudo conversar con ella.

Geraldine Larrosa en una imagen de archivo. Gtres

Geraldine, se ha llevado el último premio de la noche, enhorabuena. ¿Cómo se siente?

Muchas gracias. Me siento orgullosa, que alguien reconozca también toda mi carrera y todo el esfuerzo que he hecho pues la verdad es que es algo que agradezco muchísimo.

¿Qué balance hace de todos estos años de dilatada trayectoria en los escenarios y conciertos?

Yo creo que es la mejor escuela de la vida, el estar en los escenarios. Tengo una carrera de 30 años, llegué a Madrid haciendo televisión, luego pude hacer cine, después musicales, más adelante tuve la oportunidad de hacer mi carrera como Innocence, como solista, obviamente de la mano de Carlos Marín. Y lo que me queda todavía, porque tengo muchos proyectos muy bonitos.

¿En qué pone ahora sus ilusiones? ¿Qué planes tiene para 2023?

Pues que salgan todos mis sueños, todos mis proyectos, y la verdad es que me apetece muchísimo ahora mismo seguir. Pues nada, a ver qué pasa. La verdad es que tengo mucha gente que cree en mí, que cree en mi música y eso me va a ayudar muchísimo a seguir adelante.

Al recoger su premio pronunció un discurso muy emotivo para Carlos Marín. Le dedicaba el premio directamente a él. Este lunes 19 de diciembre se cumple un año de su muerte. ¿Cómo ha sido este año para ti?

Pues terrible. Una pesadilla, una pesadilla... Pero bueno, hay que salir adelante. Aunque todavía me levanto y me pregunto: '¿por qué?', '¿qué ha pasado?'. Esas son las dos preguntas que me hago… Es que no lo entiendo, pero bueno, la vida es así. Y cuando ocurren estas tragedias pues hay que salir adelante.

¿Le echa de menos?

Muchísimo, muchísimo. Porque nuestra vida, tanto la privada como nuestra carrera, siempre ha sido juntos. Aunque él estuviera viajando y tal, me llamaba 20 veces al día, así que siempre había una conexión ahí muy importante.

¿Cómo le recuerdas como artista y como pareja?

Pues como artista lo recuerdo como un gran artista, una maravilla de artista y de talento. Y como persona lo mismo, como persona maravillosa, bondadosa. Era generoso, simpático, gracioso, muy, muy cercano. Siempre será mi alma gemela.

Ha estado prácticamente un año sin pronunciarse, pero sí que es cierto que la familia de Carlos ha hablado usted por la polémica sobre la herencia. ¿En qué punto está todo?

Creo que hay gente que camina al lado de sus zapatos, como se dice en Francia. Este ataque no ha sido un ataque elegante, por supuesto, y yo creo que más clarito que lo había puesto Carlos en un testamento... Es un legado y ahora está en manos de los abogados. Es el legado de un piso en el que yo vivo desde 25 años. Incluso cuando me divorcié incluso de Carlos, él me entregó el piso.

Después vivimos ahí, juntos, durante los dos años de la pandemia porque queríamos envejecer juntos. Hemos viajado juntos, hemos trabajado juntos... Siempre ha habido una conexión y él para mí ha sido parte de mi familia y yo parte de la suya. Y mi hija también, pues aunque ella tiene su padre biológico, Carlos ha cuidado de ella como si fuera su verdadero padre.

Si tuviese que mandarle un mensaje desde aquí a la madre de Carlos o a su hermana, ¿qué le diría?

Que me da mucha pena esta tristeza, este incomprendido incumplimiento de todo lo que está pasando. Es algo que a Carlos no le habría gustado y que él estaría muy triste porque ellas saben perfectamente cuáles eran sus decisiones y no están cumpliendo ni con los sueños ni las decisiones de Carlos. Con sus últimas voluntades.

¿Tiene pensando hacerle algún homenaje a Carlos Marín?

Creo que Carlos y yo estábamos muy conectados y yo quiero hacer cosas, pero tengo que aclarar ciertas cosas antes. ¿Y un homenaje? Lo haré, por supuesto.

