La hermética vida de María Escario en su difícil etapa: el vínculo con su hermana y los amigos en que se refugia

María Escario (62 años) es uno de los rostros más veteranos, emblemáticos y respetados de la televisión pública española. Durante décadas, Escario se ha granjeado el cariño y la admiración del público, sobre todo desde que en 1985 Pedro Erquicia la contratara para presentar en TVE el programa 48 horas.

De ahí, floreció sin remisión una vasta carrera en la comunicación; siete retransmisiones de los Juegos Olímpicos de Verano, tres Mundiales de fútbol, Eurocopas o finales de Liga de Campeones de la UEFA, entre otros. Eso sí, hay una parcela que María Escario ha cuidado con celo y mimo a lo largo de estos años de exposición pública: su vida privada.

Ninguno o muy pocos datos se conocen de esa María Escario lejos del foco público. Tan sólo los que ella se ha encargado de compartir, generosamente, con sus seguidores, familiares y amigos. Fue este pasado miércoles, 14 de diciembre de 2022, cuando la periodista se armó de valor e hizo público su diagnóstico de cáncer de mama en las redes sociales.

La periodista María Escario durante los premios del club de las 25 en Madrid, en noviembre de 2015. Gtres

"Es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la Ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy a por él", posteó la actual Defensora de la Audiencia. En ese momento, a los minutos, su muro de Twitter se llenó de fuerza, de amor, de esperanza gracias a los mensajes de muchos compañeros y amigos de profesión, como Iñaki López (49), Cristina Fernández, Carlos del Amor o Rosa Villacastín (75), entre otros.

No, Escario no está sola. Todo lo contrario, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL. María es rica en familia, amigos y amor. Personas que le han cogido la mano para no soltársela, como ya hicieran en 2012, cuando sufrió un derrame cerebral del que, afortunadamente, salió victoriosa. "El otro día estuve charlando con una tía suya. Le tengo mucho cariño, antes teníamos comidas con Olga Viza y con Susanna Griso (53)", recuerda una de las primeras fuentes consultadas.

María Escario en el festival de Vitoria, en septiembre de 2015. Gtres

Otra persona contactada, veterana en TVE, desliza lo que sigue: "María es una mujer estupenda, luchadora, buena amiga y mejor hermana. ¡Es fácil enamorarse de ella! (...) Tiene varios hermanos, pero con su hermana tiene un vínculo especial. La acompañó en el festival de Vitoria, cuando le dieron un premio". Y se apostilla: "Ella es alguien muy familiar, que le da un gran valor a la familia. Con su madre, que murió en noviembre, estaba muy unida".

Escario tiene grandes y discretos amigos, como Matías Prats (72) y su actual pareja, Ruth. "Él la conoce bien, han vivido muchas cosas", subraya otro informante. Todos los amigos y familiares están volcados en María desde hace días, a la cual van a arropar al máximo en este difícil trance: "Te diré que sólo estará sola cuando ella lo decida. Aquí estaremos, como siempre. Como ella siempre ha estado".

De la vida y el currículum sentimental de María Escario tampoco se conocen detalles, y los amigos y conocidos que han prestado su testimonio a EL ESPAÑOL se mantienen prudentes: "No por nada extraño, por respeto. Si yo no hablo de nada de eso, tampoco me gustaría que lo hicieran por mí. María está bien rodeada de gente que la quiere".

Nuevo bache de salud

Este bache de salud acontece en un período complicado para uno de los rostros más emblemáticos de la televisión pública, pues el pasado mes de noviembre Escario anunció el fallecimiento de su madre con un emotivo texto en sus redes sociales. "Buen viaje, mamá, y hasta pronto. Descansa", escribió María.

Escario y su madre estaban muy unidas, hasta el punto en que la periodista escogió el apellido materno para su trayectoria profesional, ya que su apellido real es Rodríguez. Además, es habitual ver a María dedicar sus reconocimientos profesionales a su madre.

"Este premio es para ellas y sobre todo para la verdadera María Escario, mi madre", aseguró la presentadora en su discurso tras recibir la Medalla de Plata al Mérito Deportivo en 2011.

El cáncer de mama que se le ha diagnosticado en este 2022 no es el primer revés de salud que ha sufrido María Escario. Hace 10 años, la periodista fue noticia tras sufrir un ictus a sus 52 años. Sin embargo, acabó recuperándose por completo y reapareciendo en la pequeña pantalla.

Buen viaje mamá y hasta pronto. Descansa pic.twitter.com/2YtSb0Bc8b — María Escario (@maria_escario) November 20, 2022

Entonces, al igual que ahora, confió mucho en los médicos y en sí misma. "Nunca dejé de tener fe en mí misma. Siempre tuve ganas de curarme; de mandar siempre a mi cerebro mensajes de positividad", manifestó.

María Escario lleva más de tres décadas en la plantilla de RTVE. La mayor parte de su carrera ha estado vinculada a la información deportiva, cubriendo para la cadena pública tres Mundiales de fútbol y siete Juegos Olímpicos, entre otros grandes acontecimientos.

En 2018 fue nombrada Directora de Comunicación y Relaciones Internacionales de RTVE, cargo que ostentó hasta la llegada de José Manuel Pérez Tornero a la presidencia de la Corporación en 2021, quien nombró a María Eizaguirre en su lugar. Desde septiembre de 2021, Escario es la Defensora de la Audiencia de la televisión pública, presentando el último domingo de cada mes el espacio RTVE Responde.

