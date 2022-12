4 de 8

Una imagen en la que aparece posando semidesnuda es el vehículo que usa la cantante para lanzar un contundente mensaje, relacionado con su supuesta enemistad con Chenoa. No oculta nada, como en la foto. "Perdonadme, pero es que no procede en ningunos de los casos que alguna prensa hable mal de ninguno de mis compañeros, ni tampoco que me metan en polémicas que yo no he empezado ni creado, ya sabéis que eso no va conmigo. Será que querréis vernos juntos toda la vida, o porque simplemente no haya noticias, pero la realidad es otra, mis compañeros, todos nos adoramos y desde el día uno abrazamos nuestra esencia y nuestros recuerdos como el primer día. No entiendo tanta polémica", se queja.

"De verdad… no estoy molesta por nada ni por nadie, pero es una pena haber conocido el código que lleva alguna prensa en el país que tanto nos ha apoyado. El país que lee y compra… cuidemos al público que tanto nos da. ¡Ah! Y por otro lado, acordaros que mi madre vive, ve y lee todo, y ella quiere mucho a mis compañeros", termina el texto.