El selecto grupo de Georgina Rodríguez en Qatar: de su mediático amigo Iván a una prestigiosa estilista

Georgina Rodríguez (28 años) está disfrutando del Mundial de Fútbol in situ. Como muchas parejas de futbolistas, la de Jaca ha viajado a Qatar para apoyar a su pareja, Cristiano Ronaldo (37), quien juega con la Selección de Portugal. No está sola. Junto a ella se encuentra parte de su grupo de amigos, pertenecientes a Las queridas team, con quien suele compartir sus momentos más especiales.

El mundial de Qatar no iba a ser la excepción. Podría ser el último de Cristiano Ronaldo y se disputa en un momento tenso y de importantes cambios para el astro portugués. Georgina Rodríguez tenía que estar sí o sí, demostrándole su apoyo desde las gradas y previo a cada enfrentamiento. También en las redes sociales, donde no ha perdido ocasión para evidenciar su amor.

"Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti. Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", escribió Georgina en su perfil de Instagram la noche de este pasado martes, 6 de diciembre, tras la victoria de Portugal. La modelo hacía referencia a los pocos minutos de juego de su pareja, quien no salió al campo como titular.

[Quién es Al Mayassa bint Hamad Al-Thani, la jequesa anfitriona de Georgina Rodríguez en Qatar]

Georgina publicó el texto junto a un álbum de cuatro fotografías en las que se mostró desde el estadio con su séquito. Un grupo de tres mujeres y un hombre que también se han dejado ver como auténticos seguidores de Cristiano. Cada uno de ellos, desde sus respectivos perfiles, se ha hecho eco de los partidos del portugués y de sus diferentes planes en Doha. Pero, ¿quién es quién en el grupo de amigos de la influencer?

Ivana Rodríguez

Ivana Rodríguez junto a Georgina en el partido de Portugal contra Suiza. Gtres

Hermana de Georgina y fiel defensora de Cristiano Ronaldo. Desde que llegó a Qatar se ha hecho eco del talento de su cuñado, a quien tiene gran estima. No en vano, se ha separado de su pareja y de su hija por unos días para apoyar a la Selección de Portugal. "Los pelos de punta escuchando al público gritar "Ronaldo. La afición te ama. Eres el número uno. El próximo partido más y mejor. Te queremos", escribió en su cuenta de Instagram tras el partido de Portugal en los octavos de final.

Ivana (32) es una de las mayores confidentes de su hermana. Tanto en las redes, como el documental Soy Georgina, donde alcanzó gran popularidad, ha quedado reflejada la buena sintonía de ambas. Vive en Gijón, Asturias, y se ha dedicado al mundo de la belleza y la estética. Desde hace un tiempo, sin embargo, se mantiene enfocada en sus estudios universitarios.

Iván García

Iván García durante el partido de fútbol de Portugal y Suiza. Instagram

Gran amigo Georgina y periodista de profesión. Apartando a la modelo es, quizá, el más mediático de Las queridas team. Ha sido colaborador de los programas presentados por Sonsoles Ónega (45) en Telecinco y su más de 58.000 seguidores en Instagram.

En su viaje a Qatar. Iván García no solo se ha mostrado en el estado junto a Georgina y sus amigas. También ha dejado al descubierto algún momento con la hermana de Cristiano, Katia Aveiro (45), en un ambiente distendido.

Ana Antic

Ana Antic durante el Mundial de Fútbol de Qatar. Instagram

A diferencia del resto de acompañantes, ella no apareció en la serie Soy Georgina. Sin embargo, durante este Mundial de Fútbol, ha estado junto a Las queridas team. Ana, para muchos, no necesita mayor presentación. Es fashion stylist y se ha labrado una exitosa carrera.

Es una habitual en los eventos más prestigiosos y en su cuenta de Instagram, donde atesora más de 170.000 followers, suele posar con un sinfín de personajes patrios que además, son seguidores de su trabajo. Paula Echevarría (45), Carla Pereyra (35) o Eugenia Martínez de Irujo (54) son las vips que se muestran en sus redes sociales.

Elena Pina

Elena Pina en el estadio donde se celebró el juego de Portugal contra Suiza. Instagram

De Las queridas team que acompaña a Georgina en Qatar es la menos conocida. Sin embargo, quienes han visto la serie de Georgina bien sabrán que es una de sus amigas de toda la vida. Elena está presente en la mayoría de los viajes de la modelo y al igual que otras de sus compañeras, se ha convertido en la mano derecha de la influencer.

Tal y como desvela su perfil de Instagram, suele estar en muchos de los partidos de Cristiano Ronaldo. En Qatar ha vestido la camiseta de Portugal, pero en alguna otra ocasión también fue vista con el modelo del Manchester United, equipo que acaba dejar el astro portugués tras un acuerdo mutuo y que lo obliga a hacer cambios importantes en su vida personal y profesional. Elena Pina, seguro, formará parte de muchos de estos momentos que están por llegar.

Sigue los temas que te interesan