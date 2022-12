Qué fue de Fedra Lorente, La Bombi del mítico 'Un, dos, tres...' y tía de Shaila Dúrcal y Carmen Morales

Pocas carreras en televisión y cine hay más completas como la de la incombustible Fedra Lorente (70 años). La actriz, natural de Madrid, comenzó a despuntar en la interpretación allá por los años 70, cuando terminó sus estudios de Arte Dramático.

Se abrió camino en ese género cinematográfico llamado destape desde que se le brindó su primera oportunidad en la gran pantalla con la cinta Busco tonta para fin de semana, en 1973.

Ahí arrancó una exitosa carrera que enlazó Fedra con algunas comedias como Niñas... ¡al salón! o Es pecado... pero me gusta. No obstante, si existe un programa de televisión que la catapultó al estrellato sin reservas ése fue Un, dos, tres... responda otra vez, el emblemático espacio presentado por el malogrado Chicho Ibáñez Serrador.

La intérprete Fedra Lorente en un acto público en la Ciudad de la Raqueta, en Madrid, en diciembre de 2019. Gtres

Lorente bautizó una de las frases más memorables, y que ya forma parte de la historia de la televisión española: ¿Por qué será? La entonaba en su inmortal papel de La Bombi. Precisamente, este 2022 que está a punto de tocar a su fin el legendario programa cumple 50 años y Fedra Lorente, 70.

En la actualidad, Fedra vive retirada de la vida pública y de la prensa especializada en crónica social, pero, según se ha publicado, no del espectáculo, pues, tal y como asegura la periodista Mónica Vergara, desea un papel en el documental que se está preparando sobre la vida y obra de la inmensa Rocío Dúrcal.

Pero antes de centrarnos en su presente, deleitémonos en su vasta carrera. Lorente sólo tenía 16 años cuando le picó el gusanillo de la interpretación. En ese momento, el teatro clásico fue el que le sirvió para darse cuenta de su gran pasión. De la mano de Manuel Dicenta, exmarido de Lola Herrera (87), y Ana Mariscal, Fedra Lorente aprendió y se empapó de esta poderosa y difícil y vocacional profesión.

Entre 1980 y 1982, la televisión, y las series, llegan a la vida de Fedra hasta que un día se topó con Narciso Ibáñez Serrador en Historias para no dormir. Un año después, Narciso la ficha como La Bombi en el emblemático Un, dos, tres... El genio de la comunicación, fallecido en Madrid en junio de 2019, se quedó prendado de Fedra y supo que en ella había mucho potencial que exprimir.

Fedra Lorente se convierte en una de las actrices más conocidas del país y el personaje en uno de los más recordados en la historia de la televisión en España. Junto a Chicho estuvo Lorente hasta 1986, año en que se le pone sobre la mesa una oferta que ella entiende como irrechazable: La bola de cristal, donde protagonizaba una tira cómica en la segunda parte del programa junto con Alaska (59), Pablo Carbonell (60) y Pedro Reyes.

En esa etapa, finales de los ochenta y principios de los noventa, la tía de Shaila Dúrcal (43) y Carmen Morales (51) -ella está casada con Miguel Morales, hermano de Antonio Morales Junior- continúa haciendo más cine de la mano de directores de cine como José Luis Cuerda y Mariano Ozores, con cintas tan sonadas como El pan debajo del brazo, Hacienda somos casi todos o Amanece, que no es poco.

Fedra Lorente y su marido, Miguel Morales, en una fotografía tomada en 2019. Gtres

A comienzos de los noventa, toca para Fedra una temporada de cambios, de reajustes. Tras un tiempo alejada de la televisión -cerca de tres años-, retorna a lo grande: en el programa Tutti Frutti, en Telecinco, popular por ser el programa en el que se hicieron muy conocidas las bailarinas Mammachicho. La vida, en su pirueta y cabriola constante, consiguió que Lorente volviera al programa que la esprintó al estrellato.

Sí, Fedra tuvo su papel de nuevo en Un, dos, tres... Eso sí, en esta ocasión más pequeño, en la octava temporada y bajo el nombre de Mari Puri. La nueva y revolucionaria década de 2000 trajo aires nuevos en cine y televisión para Fedra Lorente. A producciones en cine como Manolito Gafotas, La marcha verde u Hotel Danubio -donde coincidió con su sobrina Carmen Morales-, Fedra prueba suerte en ficciones de televisión como El Sexólogo o la que la encumbra por segunda y definitiva vez en su vida: la recordada Yo soy Bea.

Aún se cuentan por millones los espectadores que recuerdan su personaje de Marga Vivales. En los últimos años, también apareció puntualmente como invitada en el extinto ¡Qué tiempo tan feliz!, el programa que presentaba María Teresa Campos (81) las tardes del fin de semana en Telecinco. Allí, incluso, interpretó algunas canciones, pues es una cantante aficionada, faceta que explotó durante algunos veranos de gira con su orquesta Los de ayer.

Sobre su faceta como cantante, se ha publicado que Rocío Dúrcal era tan generosa en vida que le cedía algunos de sus temas para que Fedra cantara. La muerte de Junior y Dúrcal provocó un importante socavón emocional tanto en Lorente como en su marido, Miguel. Fedra y Miguel -guitarrista, compositor y componente del grupo Los Brincos- se casaron en 1971.

Lorente junto a su sobrina Shaila en los Premios Maximo Orgullo Hispano, en Madrid, en 2019. Gtres

Su matrimonio con Morales siempre se ha mantenido alejado de los focos, en un discreto segundo plano. Solo sabemos que, por dificultades para tener hijos, en 1999 el matrimonio decidió adoptar en Colombia a Alejandra, una niña de 4 años.

Este mismo mes de noviembre, Lorente habló para ABC de su hija y de los abortos que ha sufrido: "Perdí tres embarazos, fue muy duro. Entonces, llegó Alex y empezó nuestra familia. Tiene veintiséis años y le gusta el trabajo detrás de las cámaras. Escribe muy bien y hace guiones para producciones. Lo único malo que yo veo es que comparte más con su padre que conmigo (risas)".

En la actualidad, Fedra lleva una vida apartada de la prensa del corazón. En los últimos años, sus apariciones en los medios se han debido a cuestiones personales. En concreto, a asuntos que han tenido que ver con su sobrina Shaila.

De hecho, cuando Shaila tuvo en 2018 un accidente doméstico por el cual perdió el dedo índice derecho, Fedra se mostró muy preocupada: "Me ha puesto un mensaje de que todo está bien, que está tranquila, pero no me dice cómo fue". A día de hoy, existe una gran unión entre tía y sobrinas.

